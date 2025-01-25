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O sucuk markaları ifşa oldu; Sakın marketlerden almayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerini artırarak, taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

O sucuk markaları ifşa oldu; Sakın marketlerden almayın

Son denetimlerde, iki sucuk markasının ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi. Bu markalar ve ürünleri şu şekildedir:

O sucuk markaları ifşa oldu; Sakın marketlerden almayın66

Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: "Kayseri Sözduyar Pastırma Sucuk Dana Sucuk" adlı ürününde kanatlı eti tespit edilmiştir.

Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: "Yeni Danacı Dana Sucuk" adlı ürününde kanatlı eti tespit edilmiştir.

Bakanlık, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceğini ve bu tür hileli ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Tüketicilerin, ürün etiketlerini dikkatlice okumaları ve şüpheli durumlarda ALO 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunmaları önerilmektedir.

NOT: Bu bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına dayanmaktadır.

Kaynak: Hile yapan firmalara buradan ulaşabilirsiniz TIKLA ÖĞREN

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