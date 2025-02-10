O marka bal almayın; Alayı sahteymiş

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüketicinin sağlığını riske atan, içeriğinde tağşiş veya taklit tespit edilen ürünlerin tespit edildiği vurgulandı. Uzmanlar, doğal bal adı altında satılan bazı ürünlerde glikoz şurubu, nişasta bazlı tatlandırıcılar ve yapay katkı maddeleri bulunduğunu belirtti.

Bu durum, yalnızca tüketicinin aldatılmasıyla kalmıyor; aynı zamanda insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle gerçek bal tükettiğini düşünen vatandaşların sağlığa zararlı bileşenleri farkında olmadan tükettiği belirtiliyor.