GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

O ilimizin altında oluk oluk var; Beyaz petrol müjdesi

Türkiye’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da enerji dünyasının “beyaz petrol”ü olarak bilinen jeotermal kaynaklar üzerindeki hareketlilik artıyor.

O ilimizin altında oluk oluk var; Beyaz petrol müjdesi

Bu kapsamda, Bolu ili, jeotermal enerji potansiyeli ile gündeme geldi. Gerede ilçesinde yeni jeotermal kaynak sahalarının ruhsatlandırılması için ihale süreci resmen başlatıldı.

Resmi Gazete’de Yaynımlandı: Bolu’da Jeotermal Kaynak İçin İhale

Bolu İl Özel İdaresi Encümeni, Gerede'de bulunan sahalar için jeotermal kökenli gaz ve jeotermal kaynak arama ruhsatlarını ihale edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, ihale 13 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Bolu İl Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale Detayları:

Muhammen bedeller: 1 milyon 265 bin TL ila 1 milyon 310 bin TL arası.
Geçici teminat bedelleri: 37 bin 950 TL ile 39 bin 300 TL arası.
Yöntem: Açık teklif artırma usulü.

Jeotermal Enerji Nedir?

Jeotermal enerji, dünyanın iç tabakalarında biriken sıcaklık enerjisinin yüzeye çıkmasıyla elde edilir. Sıcak su ya da buhar, bu enerjiyi dünyanın altından taşıyarak üst katmanlara getirir. Bu enerji şu alanlarda kullanılabilir:

Elektrik üretimi

Isıtma ve soğutma sistemleri

Sera tarımı

Termal turizm

Endüstriyel uygulamalar

Jeotermal enerji, sürdürülebilir, çevre dostu ve yüksek verimli bir enerji kaynağıdır.

Türkiye’nin Jeotermal Potansiyeli: Büyük Fırsat

Türkiye, jeotermal enerji açısından Avrupa'da öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizdeki jeotermal potansiyelin bölgesel dağılımı şu şekildedir:

Batı Anadolu: %78

İç Anadolu: %9

Marmara Bölgesi: %7

Doğu Anadolu: %5

Diğer Bölgeler: %1

Batı Anadolu bölgesi, sıcak su kaynakları ve jeotermal sahalar bakımından çok zengindir. Bolu’da başlayan yeni arama süreçleri, bu potansiyelin daha fazla kullanılmasını sağlayabilir.

Bolu’nun Jeotermal Rüzgarı

Bolu, halihazırda doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla tanınan bir şehir. Yeni jeotermal yatırımlar sayesinde:

Şehirde çevreci enerji kullanımı artacak.

Bolu’nun ekonomisine canlılık katılacak.

İstihdam olanakları gelişecek.

Termal turizm daha da gelişerek şehre yeni turist akışları sağlanacak.

Beyaz Petrolün Önemi

Jeotermal enerji, sıradan bir alternatif enerji kaynağı değil. "Beyaz petrol" olarak anılmasının sebebi, çevre dostu olması, sürekli erişilebilir olması ve ekonomik getirilerinin çok yüksek potansiyel taşımasıdır. Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecindeki çıktılar açısından ülkeler için stratejik önem taşır.

Avantajları:

Karbon salımı yok denecek kadar azdır.

Kaynak yıl boyu sabit kalır.

Enerji ithalatını azaltır.

Yerli kaynaklardan enerji elde edilir.

İhale Sonrası Beklentiler

Gerede’de yapılacak jeotermal kaynak ihalesi, sadece enerji sektörü için değil, aynı zamanda Bolu'nun sosyo-ekonomik yapısı için de çok önemli bir adım olacak. Kazanan firmaların yürüteceği sondaj çalışmalarından sonra, Bolu yeni termal tesislere, elektrik santrallerine ve doğrudan istihdama kapı aralayacak.

Türkiye Jeotermal Enerji Stratejisinde Nerede Duruyor?

Türkiye, son yıllarda jeotermal enerji alanında dünya sıralamasında önemli bir çıkış yaptı:

Elektrik üretiminde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4'"ncü sırada.

Jeotermal enerji kullanımında çok sayıda yeni proje geliştiriliyor.

Bolu gibi yeni sahaların devreye girmesiyle Türkiye, enerji arz güvenliğini daha da artırabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - AA

ÇOK OKUNAN HABERLER
Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor
Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi
10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor 10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor
Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır
İstanbul'da kabus! Prof. Dr. Naci Görür; 7.2’lik bir deprem orada olacak İstanbul'da kabus! Prof. Dr. Naci Görür; 7.2’lik bir deprem orada olacak
SON HABERLER
Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak! Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak!
Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar
İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı
Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti
Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı
Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız
Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi
Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli