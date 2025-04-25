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O ilimizin altında dev rezerv olabilir! Çok sayıda kuyu açılacak

Varto’da başlatılan sondaj çalışmalarıyla Türkiye’nin enerji haritası yeniden şekillenebilir. İlk veriler umut vadediyor, gözler yerin derinliklerinde...

O ilimizin altında dev rezerv olabilir! Çok sayıda kuyu açılacak

Enerji yatırımlarında yeni bir adım daha atıldı. Muş’un Varto ilçesinde yer alan Güzelkent Mahallesi’nde, devasa jeotermal rezerv olabileceği ihtimali üzerine kapsamlı bir arama projesi başlatıldı. Ignis H2 Enerji Üretim AŞ, bölgede toplam 10 adet kuyu açmayı planlıyor.

95 milyon TL’lik bütçeye sahip proje, bölge halkında da büyük bir heyecan yarattı.

🛠️ Detaylar Netleşti: 8 Hektarlık Alanda 10 Kuyu Açılacak

Proje kapsamında 8 hektarlık bir bölgede Rotary (Döner) Sondaj yöntemi kullanılarak üç farklı derinlikte sondaj işlemleri yapılacak. Her bir sondaj kuyusunun yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

🔍 Sondaj Teknik Bilgileri:

📍 Lokasyon: Varto, Güzelkent Mahallesi
🧱 Kuyu Sayısı: 10 adet
🧪 Yöntem: Rotary sondaj
📐 Derinlik: 3 farklı seviyede yapılacak
👷 Personel: 30 kişilik istihdam planlanıyor

Açılacak kuyular tamamen arama ve tespit amacı taşıyor. Jeotermal kaynağın varlığı ve potansiyeli, alınacak karot örnekleri ve jeofizik log verileriyle analiz edilecek. Sondaj sonuçlarına göre rezervin büyüklüğü ve ticari kullanımı değerlendirilecek.

“Bu sadece bir sondaj değil, Muş’un enerji kaderini değiştirebilecek bir keşif olabilir.”

🌱 Jeotermal Enerji Neden Önemli?

Jeotermal enerji, yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu yapısıyla hem ekonomik hem ekolojik değer taşıyor. Özellikle ısıtma, elektrik üretimi ve tarımsal seracılık gibi alanlarda kullanılabiliyor.

🌍 Avantajları:

Dışa bağımlılığı azaltır
Karbon emisyonu sıfıra yakındır
Sürekli ve güvenilir enerji sağlar
Yerel kalkınmayı hızlandırır
Proje yalnızca enerji üretimi açısından değil, istihdam ve ekonomik canlanma bakımından da büyük önem taşıyor. Bölgedeki 30 kişilik istihdam planı, yerel halk için önemli bir geçim kaynağı olabilir.

“Yıllarca göç verdik, şimdi enerji ile geri dönüş mümkün,” diyor Güzelkent sakinleri.

Türkiye’nin son yıllarda hız kazanan enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımlar stratejik öneme sahip. Muş’taki bu adım, hem bölgesel hem de ulusal enerji arz güvenliğine katkı sağlayabilir.

Kaynak: Enerji Günlüğü

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