O ilimizde çok büyük rezerv; ABD ve Çin'in iştağı kabardı

Türkiye, küresel güç dengelerinde yeni bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Gazeteoku.com’un aktardığına göre, Sabah Gazetesi yazarı Barış Şimşek’in kaleme aldığı haberde,

Eskişehir Beylikova’da keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezervi, Türkiye'yi dünya çapında ikinci sıraya taşıyor.

Lantan, seryum, neodimyum ve praseodimyum gibi stratejik elementleri barındıran bu devasa rezerv, ileri teknoloji, savunma, havacılık ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kritik öneme sahip.

Çin’in küresel NTE pazarının yüzde 70'ini kontrol ettiği bir dönemde, Türkiye’nin bu sahada adım atması, yalnızca ekonomik değil, jeopolitik dengeleri de etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke genelindeki NTE potansiyeli toplam 3.5 trilyon doları buluyor.

Beylikova’da kurulan pilot zenginleştirme tesisi faaliyete geçerken, yıllık 570 bin tonluk saflaştırma kapasitesine sahip büyük ölçekli tesis için hazırlıklar sürüyor.