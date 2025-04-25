O ilimiz bayram edecek; Doğalgaz fışkırmak üzere!

Enerji yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye, bu kez doğalgaz arama çalışmalarında Trakya bölgesine odaklandı. Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde başlatılan sondaj projesi, bölgede yaşayan vatandaşlarda büyük heyecan yarattı.

TPAO’nun hedefi net: 1250 metre derinliğe ulaşmak ve yer altındaki rezervi ortaya çıkarmak.



🛠️ 7,2 Milyon Liralık Yatırımla 1250 Metre Derinliğe İniş

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, “Karatepe Ergene -3” adlı noktada doğalgaz sondajı gerçekleştiriliyor. AR/TPO/5215 numaralı ruhsat alanındaki çalışmalar, 19 bin metrekarelik geniş bir alanda yürütülüyor.

💡 Proje Detayları:

📍 Konum: Ergene, Ulaş Mahallesi

🧱 Sondaj Derinliği: 1250 metre

💰 Yatırım Tutarı: 7,2 milyon TL

❌ Yöntem: Çatlatma tekniği kullanılmayacak



🔍 İlk Bulgular Ne Diyor?

TPAO yetkililerine göre, sondajın ilk safhasında elde edilen bulgular yer altında bir doğalgaz rezervine işaret ediyor. Ancak bu rezervin ticari değer taşıyıp taşımadığı, sondajın daha derin noktalarına ulaşıldıkça netleşecek.

🚫 Çatlatma Yok, Doğal Yöntemlerle Arama

Sondajda çevre dostu teknikler tercih ediliyor. Bu kapsamda, doğalgaz çıkarma sürecinde hidrolik çatlatma (fracking) yöntemi kullanılmayacak. Bu karar, çevresel hassasiyetleri ön planda tutan bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor.

Çatlatmasız sondaj, hem yer altı su kaynaklarını hem de çevresel dengeleri koruyor. Yerel halk bu durumu memnuniyetle karşıladı.



💬 Bölge Halkı Heyecanlı: “Ergene Enerji Merkezi Olabilir!”

Ergene halkı, bölgedeki doğalgaz arama faaliyetlerinin ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyor. Bölge esnafı ve yerel yöneticiler, yatırımların artmasıyla birlikte iş imkanlarının da çoğalacağı görüşünde.

“Ergene yıllarca sanayi ile anıldı. Şimdi enerjiyle de anılmak istiyoruz,” diyor mahalle sakinleri.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik