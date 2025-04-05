GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

O ilçemizde kırmızı alarm; Vakalar patladı, ilaçlar tükendi

Türkiye'nin iki farklı ilinde meydana gelen gıda zehirlenmesi vakaları, kamuoyunun dikkatini çekti.

O ilçemizde kırmızı alarm; Vakalar patladı, ilaçlar tükendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketimi sonrası yüzlerce kişi hastaneye başvururken, Konya'nın Seydişehir ilçesinde ise mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına akın edenlerin sayısı bine ulaştı. İşte her iki olayın ayrıntıları ve yetkililerin açıklamaları:

Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Etkilendi

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönerci, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde tavuk döner alan müşterilerinin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla gündeme geldi. Toplamda 648 kişi, gıda zehirlenmesi belirtileriyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İşletme Sahiplerine Tutuklama Kararı

Olayın ardından Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu dönerciyi mühürleyerek geçici süreyle kapattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Yapılan analizler sonucunda tavuk döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Bu nedenle işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. tutuklandı. 

Konya Seydişehir'de Salgın Paniği: 1000'den Fazla Kişi Hastanelik Oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ise mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı bine ulaştı. Aralarında çocukların da bulunduğu bazı vakaların hastanede yatırılarak takip edildiği, ancak herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

İçme Suyu İddiaları ve KOSKİ'nin Açıklaması

Vakaların hızla artması, rahatsızlıkların sebebinin içme suyu olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekipleri tarafından ayrı ayrı su numuneleri alındığını ve yapılan analizler sonucunda içme suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisinin olmadığı ifade edildi. ​

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı