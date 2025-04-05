O ilçemizde kırmızı alarm; Vakalar patladı, ilaçlar tükendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketimi sonrası yüzlerce kişi hastaneye başvururken, Konya'nın Seydişehir ilçesinde ise mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına akın edenlerin sayısı bine ulaştı. İşte her iki olayın ayrıntıları ve yetkililerin açıklamaları:

Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Etkilendi

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönerci, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde tavuk döner alan müşterilerinin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla gündeme geldi. Toplamda 648 kişi, gıda zehirlenmesi belirtileriyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İşletme Sahiplerine Tutuklama Kararı

Olayın ardından Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu dönerciyi mühürleyerek geçici süreyle kapattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Yapılan analizler sonucunda tavuk döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Bu nedenle işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. tutuklandı.

Konya Seydişehir'de Salgın Paniği: 1000'den Fazla Kişi Hastanelik Oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ise mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı bine ulaştı. Aralarında çocukların da bulunduğu bazı vakaların hastanede yatırılarak takip edildiği, ancak herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İçme Suyu İddiaları ve KOSKİ'nin Açıklaması

Vakaların hızla artması, rahatsızlıkların sebebinin içme suyu olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekipleri tarafından ayrı ayrı su numuneleri alındığını ve yapılan analizler sonucunda içme suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisinin olmadığı ifade edildi. ​