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O artık çölde bir vaha; Volkswagen Passat fiyat listesi el yakıyor

Volkswagen Passat, yıllardır Türkiye’de prestijli sedan modeller arasında yer alıyor.

O artık çölde bir vaha; Volkswagen Passat fiyat listesi el yakıyor

Artan döviz kurları ve vergiler nedeniyle özellikle yeni Passat fiyatları adeta el yakıyor. 2025 model Volkswagen Passat, özellikle üst donanım seviyelerinde ciddi fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor. Peki, şu an Türkiye’de Volkswagen Passat almak gerçekten hayal mi oldu? İşte güncel fiyat listesi ve detaylar…

Volkswagen Passat: 2025 Model Yılı Değişiklikleri ve Motor Seçenekleri

Volkswagen, 2025 yılında Passat modelinde köklü değişiklikler yapmasa da özellikle station wagon versiyonuna daha fazla ağırlık vermeye başladı.

🚗 Motor Seçenekleri:

1.5 eTSI 150 PS DSG: Hibrit destekli benzinli motor

2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG: Dizel motor, dört tekerlekten çekiş

2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG: Benzinli motor, yüksek performans

Volkswagen Passat, özellikle geniş bagaj hacmiyle aile kullanıcılarının favorisi olmaya devam ediyor. 690 litrelik bagaj hacmi, bu segmentte rakipsiz sayılabilecek bir alan sunuyor.

2025 Volkswagen Passat Fiyat Listesi: İşte Güncel Rakamlar!

Passat’ın giriş seviyesi modeli 2.397.000 TL’den başlarken, en üst donanım paketi 4.798.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Model Motor ve Şanzıman Fiyat (TL)

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 1.5L Benzinli + DSG 2.397.000

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 1.5L Benzinli + DSG 2.705.000

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 1.5L Benzinli + DSG 3.016.000

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 1.5L Benzinli + DSG 3.098.000

Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG 2.0L Dizel + 4MOTION 4.684.000

Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line 2.0L Benzinli + 4MOTION 4.712.000

Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 2.0L Dizel + 4MOTION 4.798.000

Kaynak: Gazeteoku.com

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