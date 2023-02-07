Nihal Candan’ın deprem yogası paylaşımı olay oldu! Nihal Candan depremle ilgili söyledikleri

Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde 4.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından öğlen 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kahramanmaraş merkezli bu depremlerden 10 il yoğun şekilde etkilendi.

Nihal Candan, İşte Benim Stilim ve Survivor programlarında adını duyurdu. Tanınan ismin sosyal medya profili üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Peki, Nihal Candan Kahramanmaraş depremiyle ilgili ne paylaştı? Bahsettiği “Destek yogası” açıklaması nedir? İşte ayrıntıları...



Nihal Candan’ın deprem paylaşımı



İnstagram profili üzerinden Nihal Candan, “Destek yogası” ile alakalı bir paylaşım yaptı ve kısa sürede büyük tepki çekti. Yoga matının üzerinde uzandığı bir fotoğrafını paylaşan Nihal Candan düştüğü nota şunları yazdı:



“Destek yogası... Bugünkü çalışmada niyetim depremdeki yurttaşlarımıza sabır, şifa ve sevgi enerjisi göndermek.”

Diğer yandan sosyal medya hesabı üzerinden ulaşabildiği kadar çok insana ulaşmak için kendisi de yardımlaşma çalışmalarına katılıyor.