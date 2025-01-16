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Netflix, BluTV, Exxen ve Disney+ üyeliğiniz olan dikkat; Ardı ardına açıklandı

Teknolojinin hızla ilerlemesi, gündelik yaşamımızın önemli bir parçası olan dijital platformlara olan ilgiyi artırıyor.

Netflix, BluTV, Exxen ve Disney+ üyeliğiniz olan dikkat; Ardı ardına açıklandı

Netflix, BluTV, Exxen ve Disney+ gibi popüler platformlar, özel içerikleriyle dikkat çekerken, aile bütçelerine getirdiği yükle de tartışılıyor. Vatandaşlar, ardı ardına yaptıkları açıklamalarda abonelik üretlerinin giderek yükselmesinden yakınıyor.

Artık Her Şey Ücretli: Farklı Platformlar, Yüksek Masraflar

Eskiden televizyonda üretsiz olarak izlenen diziler ya da radyodan dinlenen şarkılar, şimdi dijital platformlara taşınmış durumda. Netflix, Disney+, BluTV ve Exxen gibi platformların sunduğu içeriklere erişim için abonelik zorunluluğu, aile bütçelerine ciddi şekilde yansıyor. Kullanıcılar, farklı türde içeriklere ulaşabilmek için birden fazla platforma üye olmak zorunda kalıyor.

Aylık Abonelik Ücretleri Yükselişte

Dijital platform aboneliklerinin fiyatları, popüler hale geldikçe erişilebilir olmaktan uzaklaşıyor. Özellikle çocuklu aileler ve gençler için bu üretler, bütçe zorluğu yaratıyor. Birden fazla platforma abone olan bireyler, aylık bin lirayı aşan faturalarla karşı karşıya kalıyor. Tüketici hakları uzmanları, bu durumun sosyal ve ekonomik etkilerine dikkat çekiyor.

Levent Küçük, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı olarak yaptığı açıklamada, “Platformlar, abonelik süreçlerinde kullanıcı dostu politikalar geliştirmeli. Tüketiciler, aboneliklerini istediği zaman sonlandırabilmeli ancak iptal süreçlerinde zorluk yaşandığı bildiriliyor,” dedi.

Vatandaşlar Ne Diyor?

Farklı dijital platformlara abonelik yapan vatandaşlar, artan masrafların günlük hayatı zorlaştırdığını ifade ediyor. Coşkun Güneş isimli bir kullanıcı, şu sözlerle durumu özetliyor:

“Eskiden sadece elektrik ve su gibi temel faturalarımız olurdu. Ama şimdi, en düşük abonelik bile 300-400 liradan başlıyor ve toplamda 8-10 fatura ödemek zorundayız. Bu durum aile bütçesini çok zorluyor.”

Bir başka kullanıcı olan Sudem Zırhlı ise, öğrenci indirimleri olsa dahi yüksek abonelik üretlerinin öğrenci bütçesini bile aştığını belirtiyor: “5-6 platforma üye olmam gerekiyor. Ancak aylık toplam abonelik üretlerim 700 liranın üzerinde. Artık tasarruf yapmam gerekiyor.”

“Abonelikler Tek Çatı Altında Toplansın”

Dijital platformların yaygınlaşması, kullanıcıların daha uygun fiyatlarla daha geniş bir kütüphaneye erişim isteğini de beraberinde getiriyor. Mustafa Kartal isimli bir vatandaş, şu yorumu yapıyor:

“Müzik dinlemek, oyun oynamak ve film izlemek için farklı aboneliklere ihtiyaç var. Bu da faturaları artırıyor. Platformların içeriklerini tek bir çatı altında toplamaları herkes için daha uygun olurdu.”

Kaynak: İHA Haber Ajansı

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