Narin'in ölümünde karalar bağlatan detay: Katili arkadan bunu yapmış

Raporda, Narin’in sadece boğaz bölgesinde değil, göğüs kısmında da ciddi yaralanmalar ve baskı izleri bulunduğu ortaya çıktı.

Boyun ve Göğüs Bölgesinde Şiddetli Yaralanmalar

Rapora göre, Narin Güran’ın boyun bölgesinde yoğun kanama ve baskı izlerine rastlandı. Özellikle sol boyun ile ense birleşiminde ve sol çene altında yoğun kanamalar tespit edildi. Bunun yanı sıra, göğüs kısmında da ciddi hasar ve baskı belirtileri gözlemlendi. Patologlar, bu bulguların çocuk üzerinde ciddi fiziksel zorlanmalar yaşandığını gösterdiğini belirttiler.

Arkadan Kol ile Baskı Yapılarak Boğuldu

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, katilin Narin’i arkadan koluyla sıkıca sararak boğduğu ortaya çıktı. Bu yöntemle yapılan boğma, özellikle sol boyun bölgesinde daha fazla hasara yol açmış ve çocuğun sol tarafında ciddi derecede yaralanmalar meydana getirmiştir. Göğüs kısmındaki baskı izleri de katilin ek bir güç uyguladığını göstermektedir.

Boyun Bölgesindeki Dört Önemli Bulgular

Patoloji raporunda, Narin’in boyun bölgesinde dört ana bulgu dikkat çekti. İlk üç bulgu, boynun ön kas gruplarında, sol boyundan enseye kadar olan bölümde ve sol çene altındaki kemiklerde kanama olduğunu gösteriyor. Dördüncü bulgu ise göğüs kısmında meydana gelen hasarı ortaya koyuyor. Bu bulgular, Narin’in boynun hem ön hem de sol tarafında yoğun bir şekilde zarar gördüğünü ve göğüs bölgesine de baskı yapıldığını gösteriyor.

Göğüs Bölgesine Uygulanan Baskının Detayları

Raporda, Narin’in göğüs kısmının da ciddi şekilde hasar gördüğü belirtiliyor. Göğüs üstü ve cilt altında ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kanamalarla uyumlu bulgular elde edildi. Bu durum, göğüs bölgesine yapılan baskının sadece yüzeysel olmadığını, derinlere inen ciddi hasarlara yol açtığını gösteriyor.

Zanlı Üzerine Yoğunlaşan Şüpheler

Patoloji bulgularına dayanarak, katil zanlısının Narin’e arkadan koluyla sararak boğduğu yönünde ciddi şüpheler doğuyor. Özellikle sol boyun bölgesindeki yoğun kanamalar ve göğüs kısmındaki baskı izleri, katilin bu yöntemi tercih ettiğini destekliyor. Yetkililer, zanlının ifadesi ve deliller doğrultusunda detaylı bir soruşturma yürütüyor.

Narin Güran’ın trajik ölümü, Diyarbakır ve çevre illerde büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Aile, yakın çevre ve topluluk, çocuğun acı kaybıyla sarsılırken, adaletin sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve zanlının en kısa sürede adalete teslim edilmesini hedeflediklerini belirttiler.