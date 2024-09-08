Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni Diyarbakır'ın Bağlar köyüne 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu. Narin'i kim öldürdü? Narin'in katili kim. Narin'le ilgili son dakika gelişmesinde abi, anne, baba ve amcayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Narin'e ne oldu? Kim öldürdü?

Narin olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Narin Güran'ın ilk otopsi sonucu merak ediliyor. Detaylı rapor çıktıktan sonra asıl detayların daha da netleştiği, Narin'e ne olduğu sorusu net cevap bulunacak. Ancak Narin'in katili kim sorusu daha net cevap buluyor!

Aile fertlerinden biri öldürdü!

Gazeteci Emrullah Erdinç, son dakika yaptığı açıklamda "Cinayetin içerisinde aile fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir" açıklaması yaptı.

Narin'in abisiyle ilgili son dakika gelişmesi!

Narin'in ölümüyle ilgili boğularak öldürülmenin ilk belirlemeye göre ortaya çıktığı, baş şüphelinni abi olduğu öğrenildi. Abinin kolundaki ısırığın kime ait olduğu belirlenemişti. Ancak derinin kendini onarması nedeniyle çıkmadığı düşünülüyor. Amca ise taşıyıcı olabileceği düşünülüyor. Amcanın arabasında bulunan salya'nın boğulma nedeniyle vücudun gevşemesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Narin Güran cinayetinde Anne, abi, baba ve amca tutuklanabilir.

Narin'in annesi ise ifadesinin değiştirdiği ve dün Narin'in babasıyla birlikte amcayı ziyaret etmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması!

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Özgür Özel'den Narin Güran açıklaması!

CHP lideri Özgül Özel "Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum." dedi.