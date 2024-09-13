GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLANDI Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Narin Güran’ın DNA sonuçları korkunç! Narin Güran’ı kim öldürdü?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye’nin yüreğini yakan olayda 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler soruşturma sürecine çevrildi.

Narin Güran’ın DNA sonuçları korkunç! Narin Güran’ı kim öldürdü?

Küçük Narin’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada, DNA test sonuçları merakla bekleniyordu.

DNA Testi Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Uzun süredir devam eden spekülasyonlar ve iddialar son buldu. TV 100’ün edindiği bilgilere göre, Narin Güran’ın anne ve babasından alınan DNA örnekleri, geniş çaplı bir analizden geçirildi. Yapılan testler sonucunda, Narin’in amcası Salim Güran’ın kızın biyolojik babası olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Böylelikle, Narin’in biyolojik ailesinin, bilinen ailesi olduğu teyit edildi.

Baba Arif Güran İfadeleriyle İddiaları Reddetti

Olayın bir diğer dikkat çeken noktası ise Narin’in babası Arif Güran’ın serbest bırakılmasının ardından ortaya çıkan ifadeleri oldu. Baba Güran, verdiği ifadede, kızının kayboluşunu komşularından öğrendiğini belirtti.

Aile içinde dolaşan dedikodulara sert bir şekilde yanıt veren Güran, "Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracını kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, adalet karşısında hesap vermelidir" dedi.

Narin Güran’ı kim öldürdü?

Narin’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, anne ve baba başta olmak üzere dokuz kişi hakkında tutuklama talep edildi. Özellikle anne ve baba, savcılık sorgularında suçlamaları reddederken, olaya dair şüphelerin arttığı belirtiliyor. Diğer şüphelilerden 13’ünün sorgusu adliyede üç savcı tarafından sürdürülüyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak! Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak!
TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK!
SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı! SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı!
Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok! Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok!
Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var! Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var!
SON HABERLER
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi!
EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek! EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek!
Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi! Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi!
12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!
PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek! PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek!
Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek
Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek