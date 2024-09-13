Narin Güran’ın DNA sonuçları korkunç! Narin Güran’ı kim öldürdü?

Küçük Narin’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada, DNA test sonuçları merakla bekleniyordu.

DNA Testi Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Uzun süredir devam eden spekülasyonlar ve iddialar son buldu. TV 100’ün edindiği bilgilere göre, Narin Güran’ın anne ve babasından alınan DNA örnekleri, geniş çaplı bir analizden geçirildi. Yapılan testler sonucunda, Narin’in amcası Salim Güran’ın kızın biyolojik babası olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Böylelikle, Narin’in biyolojik ailesinin, bilinen ailesi olduğu teyit edildi.

Baba Arif Güran İfadeleriyle İddiaları Reddetti

Olayın bir diğer dikkat çeken noktası ise Narin’in babası Arif Güran’ın serbest bırakılmasının ardından ortaya çıkan ifadeleri oldu. Baba Güran, verdiği ifadede, kızının kayboluşunu komşularından öğrendiğini belirtti.

Aile içinde dolaşan dedikodulara sert bir şekilde yanıt veren Güran, "Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracını kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, adalet karşısında hesap vermelidir" dedi.

Narin Güran’ı kim öldürdü?

Narin’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, anne ve baba başta olmak üzere dokuz kişi hakkında tutuklama talep edildi. Özellikle anne ve baba, savcılık sorgularında suçlamaları reddederken, olaya dair şüphelerin arttığı belirtiliyor. Diğer şüphelilerden 13’ünün sorgusu adliyede üç savcı tarafından sürdürülüyor.