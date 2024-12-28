Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?

Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar’ın yargılandığı davanın karar duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanıklar için mahkeme, kararı saat 21.00’de açıklayacak.



Davanın Seyri ve Savunmalar

Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması 26 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen duruşmada, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, savunmasını yaptı. Savunma sırasında yaptığı açıklamalar ve komşuları Nevzat Bahtiyar’a yönelik sert sözleri dikkat çekti.

Anne Yüksel Güran, mahkeme salonunda Nevzat Bahtiyar için, “O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım.” şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, mahkeme salonunda gerginliğe neden oldu.

Mahkeme Başkanı Karar Öncesinde Güvenlik Önlemi Aldı

Kararın açıklanacağı saatin duyurulmasının ardından mahkeme başkanı Ramazan Dündar, güvenlik gerekçesiyle adliye binası önüne bir ambulans getirilmesini istedi. Bu karar, duruşmanın hassasiyeti ve taraflar arasındaki gerginliğin artabileceği ihtimaline karşı alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Narin Güran cinayeti, toplumda infial uyandıran bir olay olarak uzun süredir gündemde yer alıyor. Mahkemenin vereceği karar, yalnızca bu davanın taraflarını değil, adaletin tecellisine inanan kamuoyunu da yakından ilgilendiriyor.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanıkların akıbeti ve mahkeme heyetinin açıklayacağı karar, Türkiye genelinde dikkatle takip ediliyor.