Narin Güran anne ve babası kabusu yaşattı! Kan donduran itiraf

Şüpheliler arasında, Narin'in ailesinden birçok kişi bulunuyor. Özellikle anne, baba ve amcaların da dahil olduğu şüphelilerle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturmanın Genişletilmesiyle Gözaltı Sayısı Arttı

21 Ağustos'ta Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şüphelilerin sayısı hızla arttı. İlk etapta Narin'in amcası Salim Güran’ın tutuklanmasıyla başlayan süreç, diğer aile bireylerinin ve yakın çevresindeki kişilerin de gözaltına alınmasıyla genişletildi.

Şüpheliler Arasında Aile Bireyleri ve Yakın Akrabalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi E.G.’nin de bulunduğu bildirildi. Ayrıca şüpheliler arasında Narin'in amcaları, kuzenleri ve amca eşleri gibi aileden birçok birey yer alıyor. Toplamda 22 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Özellikle anne ve babanın suçlamaları reddettiği, kendilerini savundukları öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin kimlikleri de netleşti. Şüpheliler arasında; Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeni D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., amca Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile M.S.'nin 15 yaşındaki oğlu ve M.K. (23) yer alıyor.

Anne ve Babaya Tutuklama Talebi

Narin’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, anne ve baba başta olmak üzere dokuz kişi hakkında tutuklama talep edildi. Özellikle anne ve baba, savcılık sorgularında suçlamaları reddederken, olaya dair şüphelerin arttığı belirtiliyor. Diğer şüphelilerden 13’ünün sorgusu adliyede üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Amca Salim Güran Daha Önce Tutuklanmıştı

Olayın ilk günlerinde, kaybolma ihbarının ardından Tavşantepe Mahallesi'nde geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. 2 Eylül tarihinde, Narin'in kaybolduğu günlerde şüphe çekici davranışlar sergileyen amca Salim Güran, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Muhtar olarak görev yapan amca Salim Güran’ın tutuklanması, olayın çözümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, soruşturma kapsamı genişleyerek diğer aile üyelerini ve yakın çevredeki kişileri de kapsar hale geldi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tüm şüphelilerin sorgusu ve elde edilen deliller titizlikle inceleniyor. Özellikle küçük Narin'in nasıl ve neden öldürüldüğüne dair sorular, kamuoyunda büyük bir merak uyandırmış durumda. Güvenlik güçleri ve savcılık, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.