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Naci Görür'den panik yaratan açıklama: O il için yaldır yaldır deprem geliyor

Antalya'nın Kaş bölgesi sabah saatlerinde 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntıyla uyandı. Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde meydana gelen bu depremler, bölgedeki jeolojik hareketliliğin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Naci Görür'den panik yaratan açıklama: O il için yaldır yaldır deprem geliyor

Bugün yerel saatle 12:00 civarında kaydedilen bu sismik olaylar, Antalya'nın Kaş açıklarında gerçekleşti. Bilim insanları, Fethiye-Burdur zonu ile karaya uzanan transform fay hattı üzerinde gerçekleşen bu sismik aktivitelerin, önemli bir risk taşıdığını vurguluyor. Özellikle yerleşim bölgelerine yakınlığı nedeniyle, bu aktiviteler dikkatle izleniyor.

Prof. Dr. Naci Görür'den Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 büyüklüğünde iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor," dedi.

Bu sarsıntılar, bölgenin sismik riskinin arttığını gösteriyor. Son olaylar, bölgedeki sismik aktivitenin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, vatandaşları olası daha büyük depremlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor ve gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor.

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