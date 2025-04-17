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Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı

Kahramanmaraş’ta üst üste yaşanan depremler sonrası Naci Görür’den çarpıcı uyarı: “Depremin konumu stres transferi açısından düşündürücü.” Detaylar ve uzman görüşü haberimizde.

Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı

Deprem Alarmı! Kahramanmaraş, bir kez daha yer sarsıntılarıyla gündemde. 12 saat içinde iki ayrı deprem yaşayan bölge, halkı tedirgin ederken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı değerlendirme dikkatleri Malatya Fayı'na çevirdi. Görür, depremin lokasyonu hakkında "stres transferi" uyarısı yaptı.

📍 12 Saatte 2 Deprem: Tatlar-Nurhak Bölgesi Sallandı

Kahramanmaraş sabah saatlerinde önce 4,0 büyüklüğünde, ardından da 3,7 büyüklüğünde iki ayrı depremle sarsıldı. Depremlerin merkez üssü olarak Tatlar-Nurhak hattı gösterildi. Bu kısa aralıkla yaşanan sarsıntılar, bölgede yaşayanlar için büyük endişe kaynağı oldu.

🧠 Naci Görür: “Konum Çok Kritik, Malatya Fayı Üzerinde Baskı Artıyor”

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla depremlerin bilimsel değerlendirmesini paylaştı. Sarsıntıların Çardak Fayı’nın doğusunda, Malatya Fayı ile kesişim noktasında meydana geldiğini vurgulayan Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bu depremler, Malatya Fayına stres transferi ihtimalini düşündürüyor. Bu nedenle konum çok dikkat çekici ve önemli.”

📌 Stres Transferi Nedir?

Bir fay hattı üzerinde meydana gelen enerji boşalması, komşu fay segmentlerine yeni stres yükleyebilir. Bu durum, yakın gelecekte başka bölgelerde de deprem riskini artırabilir.

Kahramanmaraş’ta neden bu kadar sık deprem oluyor?

Bölge, Türkiye’nin en aktif fay hatlarından biri olan Doğu Anadolu Fayı’nın üzerinde yer alıyor.

Naci Görür neden bu bölge için “düşündürücü” dedi?

Depremlerin, Malatya Fayı ile kesişim noktasında gerçekleşmiş olması, yeni stres alanları yaratabileceğini gösteriyor.

Bu depremler büyük bir depremin habercisi mi?

Şu an için doğrudan bir bağlantı kurulamaz. Ancak uzmanlar, bu tür sarsıntıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Malatya Fayı nedir?

Malatya Fayı, Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde uzanan aktif bir fay sistemidir.

Stres transferi ne anlama gelir?

Bir fayın enerjisini boşaltması, diğer faylarda yeni stres alanları oluşturabilir ve bu durum deprem riskini tetikleyebilir.

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