Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! Artık son raddeye gelindi!

Bölgedeki büyük bir depremin yaratabileceği yıkımın boyutları, yerel halk arasında korku ve endişeye yol açıyor. Bu tür depremler, fay hatlarının aktif olduğunu ve biriken enerjinin her an büyük bir depremle açığa çıkabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür küçük depremlerin, büyük bir depremin habercisi olabileceği uyarısında bulunuyor ve halkı depreme karşı daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: "Endişeliyim!"

Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada bu durumdan endişe duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Görür, "Muş Varto’da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki bu deprem, tam olarak Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesişme noktasında gerçekleşti. Bu bölgede uzun süredir bir deprem bekleniyor ve bu tür görece küçük depremler, büyük bir depremin habercisi olabilir. Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ediyoruz" dedi.

Bu açıklamalar, bölgedeki halkın ve yetkililerin dikkatini bir kez daha büyük bir deprem riski konusuna çekti. Görür’ün açıklamalarının ardından, bu bölgede olası bir büyük depremin yaratabileceği yıkım hakkında endişeler daha da arttı.

Büyük Deprem Beklentisi Korkutuyor

Deprem uzmanları, Muş Varto bölgesinin uzun süredir deprem riski taşıyan alanlar arasında yer aldığını vurguluyor. Bu nedenle yapılan her küçük depremin ardından, bölgedeki büyük bir depremin olası sonuçları daha da korkutucu hale geliyor. Ancak, büyük bir depremin ne zaman meydana geleceğine dair kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığını belirten uzmanlar, deprem riskli yapılardan uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor.

Gazeteoku