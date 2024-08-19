Naci Görür Orayı Gösterdi! Deprem Olacak Yerleri Peş Peşe Duyurdu!

Naci Görür, yapılan son çalışmaların Marmara'nın güney kısmındaki fayların mevcut stres miktarının daha önce tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu nedenle, ilgili bölgelerdeki halkın ve yetkililerin, olası büyük bir depreme karşı alacakları önlemleri artırması gerektiğini önerdi.

Tekirdağ Fay Hattı Üzerine Araştırmalar ve Potansiyel Tehlikeler

Görür, yaptığı araştırmalarla Tekirdağ fay hattının bölgesel olarak ne kadar büyük bir gerilim altında olduğunu ve bu durumun kuzeye kıyasla daha büyük bir tehlike arz ettiğini açıkladı. Bu gerilim, Bursa, Yalova, Gemlik ve Biga gibi yerleşim yerlerini özellikle risk altına sokuyor. Görür, buralı halkın olası bir depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Stres Birikimi ve Beklenen Depremler

Marmara Denizi altında yer alan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda, özellikle Gölcük'ten Tekirdağ'a uzanan fay hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ifade eden Görür, Anadolu'nun batıya doğru olan kaymasının bu stresi artırdığını belirtti. Bu durum, fay hattının belli noktalarında takılmalar ve sonrasında büyük enerji açığa çıkışına neden olabilecek deformasyonlara yol açıyor.

Kilitlenme Durumu ve Olası Senaryolar

Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar ve Kumburgaz fay segmentleri üzerinde şu anda bir kilitlenme olduğunu açıkladı. Eğer bu kilitlenme aşılırsa, Marmara Bölgesi'nde 7 veya daha yüksek büyüklükte depremlerin meydana gelme ihtimali oldukça yüksek. Bu, özellikle Yeşilköy ve Silivri gibi yerlerde hissedilebilir.

Kaynak:Gazeteoku