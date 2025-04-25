Naci Görür kara haberi verdi; Büyük deprem için konum ve tarih açıkladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kamuoyunu uyararak beklenen depremin öne çekildiğini ve tehdidin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.



📌 Depremin Ardından İlk Bilimsel Açıklama: "Görüşlerimizi Destekliyor"

Silivri açıklarında 23 Nisan 2025’te yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e çevrildi. Katıldığı programda konuşan Görür, "Bu deprem bizim yıllardır söylediğimiz senaryoları doğruluyor. Marmara’daki risk sona ermedi, aksine arttı," diyerek önemli uyarılarda bulundu.

"Silivri'deki deprem, bizim bilimsel verilerimize tam anlamıyla uyuyor. Bu fay canlı ve enerji biriktirmeye devam ediyor."





📍 "Büyük Marmara Depremi Öne Çekildi, Tetiklendi"

Görür’e göre Kumburgaz Fayı üzerinde meydana gelen bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara içindeki segmentlerinden biri üzerinde yaşandı. Özellikle Kumburgaz segmentinin 70 kilometrelik uzunluğunun sadece 30 kilometrelik kısmı kırılmış durumda. Bu da kalan kısmın enerji biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.

🔺 Naci Görür’ün uyarısı:

"Bu deprem, Marmara’da beklenen büyük depremin zamanını öne çekmiş olabilir. Enerji transferiyle fay daha da gerildi."





🌍 "Bilimin Söylediği Net: Marmara’da Deprem Kaçınılmaz"

1999 Gölcük Depremi'nden sonra Marmara'nın alt yapısının enerji biriktirmeye başladığını savunan Görür, Marmara Denizi'nin jeolojik yapısını yıllar önce haritalandıran ilk ekipte yer almıştı. Marmara’nın zemin yapısını, faylarının karakteristik özelliklerini dalarak inceleyen Prof. Görür, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

📌 Marmara’daki üç ana fay kolu:

Adalar Fayı

Kumburgaz Fayı

Tekirdağ Fayı (1912 Şarköy Depremi ile kırıldığı düşünülüyor)

“Adalar ve Kumburgaz fayları aynı anda kırılırsa 7.6’ya varan bir deprem oluşabilir.”





🔎 "Denizi Bilmeyenler Marmara Üzerine Yorum Yapıyor"

“Marmara’da deprem riski bitti” diyen bazı akademisyenlere karşı tepki gösteren Görür, sert açıklamalarda bulundu. “Marmara’nın haritasını biz çıkardık. Ayağı deniz suyuna değmemiş insanlar ekranlarda konuşuyor,” diyen Görür, toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



⏱️ Deprem Ne Zaman Olacak? Olasılık %47

Bilimsel tahminlere göre, 1999 yılından itibaren her an gerçekleşebilecek bir Marmara depremi olasılığı %47 civarında. Bu oran, özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu metropoller için büyük bir risk oluşturuyor.

“Bugün değilse bile yarın olabilir. Bu yüzden İstanbul ve çevresinin acilen depreme hazırlanması gerekiyor.”





⚠️ “6.2'lik Deprem Ön Değilse, Sonraki Büyük Deprem Olabilir!”

23 Nisan’da meydana gelen depremin öncü olup olmadığını şimdiden bilmek mümkün değil. Ancak, Görür’e göre eğer önümüzdeki günlerde 7.4 büyüklüğüne yakın bir deprem yaşanırsa, 23 Nisan depreminin öncü sarsıntı olduğu netleşmiş olacak.

📌 Artçılar Tehlikeyi Gösteriyor

Görür, artçı depremlerin doğuya doğru sıralanmasının, kırılmanın doğuya doğru ilerlediğine dair güçlü bir işaret olduğunu söylüyor. Bu da Marmara'nın doğusunda yani İstanbul’a daha yakın fay segmentlerinin baskı altında olduğunu gösteriyor.



🧠 “Cahillik ve Sorumluluk Bilinci Eksikliği Felakete Yol Açar”

Bilimsel verilere rağmen “Marmara’da deprem olmayacak” diyenleri eleştiren Görür, bu tür açıklamaların milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik