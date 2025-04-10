GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Naci Görür haritada işaretledi; İstanbul'da büyük deprem beklediği yeri açıkladı

Uzman Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi’nde uzun zamandır beklenen büyük depremin habercisi olabilecek gelişmeleri değerlendirdi.

Naci Görür haritada işaretledi; İstanbul'da büyük deprem beklediği yeri açıkladı

Marmara Ereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalarda özellikle Kumburgaz Fayı’na dikkat çekti.

Kritik Noktaların Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde 4’ten küçük depremlerin genel olarak dikkate alınmadığını belirtiyor. Ancak son depremin ardından şu açıklamaları yaptı:

"Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldi. Bu yörenin doğusunda bulunan Kumburgaz Fayı'nda deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı ise daha önce kırılmış durumda. Ancak bu yörede meydana gelen depremler, daha çok gaz çıkışları ve çökellerde oluşan deformasyonlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Kilitli faylarda bile bu büyüklükte depremler normaldir. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler oluşturuyor."

Bu ifadeler, bölgedeki fayların uzun süre boyunca biriken stresin yakında daha büyük depremlere zemin hazırlayabileceği uyarısını içeriyor.

Marmara Bölgesi ve Deprem Riski

Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölge için kısa süreli de olsa sarsıntı etkisi yarattı. Kumburgaz Fayı’nın beklenen deprem noktalarından biri olduğu, Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırılmış olması, bölgedeki farklı jeolojik dinamiklere işaret ediyor. Görür, fayların zamanla biriken stresi küçük depremler şeklinde kendini gösterdiğini ve bu durumun, daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Detaylı bilgi için Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya paylaşımlarını ve ilgili jeolojik değerlendirme raporlarını takip edebilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler