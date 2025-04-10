Naci Görür haritada işaretledi; İstanbul'da büyük deprem beklediği yeri açıkladı

Marmara Ereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalarda özellikle Kumburgaz Fayı’na dikkat çekti.

Kritik Noktaların Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde 4’ten küçük depremlerin genel olarak dikkate alınmadığını belirtiyor. Ancak son depremin ardından şu açıklamaları yaptı:

"Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldi. Bu yörenin doğusunda bulunan Kumburgaz Fayı'nda deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı ise daha önce kırılmış durumda. Ancak bu yörede meydana gelen depremler, daha çok gaz çıkışları ve çökellerde oluşan deformasyonlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Kilitli faylarda bile bu büyüklükte depremler normaldir. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler oluşturuyor."

Bu ifadeler, bölgedeki fayların uzun süre boyunca biriken stresin yakında daha büyük depremlere zemin hazırlayabileceği uyarısını içeriyor.

Marmara Bölgesi ve Deprem Riski

Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölge için kısa süreli de olsa sarsıntı etkisi yarattı. Kumburgaz Fayı’nın beklenen deprem noktalarından biri olduğu, Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırılmış olması, bölgedeki farklı jeolojik dinamiklere işaret ediyor. Görür, fayların zamanla biriken stresi küçük depremler şeklinde kendini gösterdiğini ve bu durumun, daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Detaylı bilgi için Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya paylaşımlarını ve ilgili jeolojik değerlendirme raporlarını takip edebilirsiniz.