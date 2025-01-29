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Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen sarsıntı, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirme yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek

"Ayrıntılı İncelenmesi Gerekir"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin Uluabat Fay Zonu içinde gerçekleştiğini belirtti. Bu fay zonunun yavaş stres biriktirdiğini ifade eden Görür, bölgede en son 1855 yılında 7'den büyük bir depremin meydana geldiğini ve büyük can ve mal kaybına neden olduğunu hatırlattı.

Görür, "Bu fayların ne zaman büyük bir deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ancak bilimsel olarak ayrıntılı incelenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Bursa Deprem Riskine Dikkat!

Uzmanlar, Bursa ve çevresinin aktif fay hatlarına sahip olması nedeniyle sismik hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Deprem uzmanları, bölgedeki yapı stokunun güçlendirilmesi ve farkındalığın artması gerektiğini vurguluyor.

Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek

Yetkililer, halkın deprem gerçeği ile yaşamaya alışkın olmasının önemine değinerek, afet bilincinin artması ve güvenli yapıların inşa edilmesinin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Prof. Dr. Naci Görür

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