Naci Görür baklayı ağzından çıkardı! 7 büyüklüğünde deprem beklenen il ve ilçeyi duyurdu

TGRT Haber'e konuşan Görür, özellikle Yedisu Fayı, İstanbul ve Adana Havzası'ndaki tehlikeye işaret etti.

Yedisu Fayı'nda 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında uzanan ve Yedisu Fayı olarak bilinen fay hattının uzun süredir sessiz olduğunu belirtti. "Bu fay hattı en son 1784 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem üretti. O tarihten bu yana büyük bir hareketlilik gözlenmedi" diyen Görür, bölgedeki enerji birikiminin tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti. Tunceli-Pülümür arasındaki bölgede 6 ile 7 büyüklüğü arasında depremlerin beklendiğini vurgulayan uzman, "Bu büyüklüğün altındaki depremleri büyük deprem kategorisine almıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyük Depreme Hazır Değil

Marmara Denizi'nin altındaki aktif fay hattına da değinen Görür, İstanbul'un olası bir depreme karşı yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. "Marmara'daki fay hattı en son 1766 yılında büyük bir deprem üretti. Ortalama her 250 yılda bir benzer büyüklükte depremler meydana geliyor ve bu süre doldu" uyarısında bulunan Görür, 1999 depremlerinin Marmara Bölgesi'ne stres transfer ettiğini ve riskin daha da arttığını belirtti. "Yaptığımız uluslararası araştırmalar gösteriyor ki İstanbul, beklenen büyük depreme ne yazık ki hazır değil" ifadelerini kullandı.

Adana Havzası ve İskenderun İçin Artan Risk

Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay hatlarının kırılması sonucu enerjinin çevre bölgelere aktarıldığını söyleyen Görür, Adana Havzası'nın da bu enerji transferinden etkilendiğini dile getirdi. "Adana Havzası, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın devam ettiği bir bölge. Burada da büyük depremler olabilir" diyen uzman, özellikle İskenderun'a doğru riskin arttığını kaydetti.

Halk ve Yetkililere Acil Çağrı

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ciddi deprem risklerinin bulunduğunu bir kez daha hatırlatarak, yetkilileri ve halkı önlem almaya davet etti. "Deprem riski taşıyan bu bölgelerde hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar, olası felaketlerin önüne geçebilir" dedi.

Uzmanlar, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi, mevcut yapıların güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi konusunda acil adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye'nin, bu konuda ulusal bir seferberlik başlatması önem taşıyor.