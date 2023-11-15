MYK koltuğuna yapışan Eren Erdem Özgür Özel'e namus ve şeref sözünü hatırlatıyor, ortamı siz hayal edin! Melih Altınok yazdı

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı seçiminde Genel Başkanlığa Özgür Özel'in gelmesinin ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Eren Erdem, sosyal medya platformu üzerinden Özgür Özeiçin atttığı tweet olay oldu.

CHP'DE NAMUS SÖZLERİ TUTULMUYOR

Özel'in ön seçim konusunda 'namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini' söyleyen Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Kılıçdaroğlu kazanamazsa namus sözü istifa edeceğim" diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in dünkü açıklamasını çok fena ti’ye aldı.

İşte Melih Altınok'un yazısının bazı bölümleri:

"Özel her köylüye tam altın, traktör vaadini, hiç yüzü kızarmadan "dikkat çeksin diye söyledim" diyerek izah etmişti. Şimdi de benzer şeyler söyleyebilir.

Kemal Bey kaybederse istifa ederim dedikten sonra sözünü yiyen, gocunmadan, atandığı MYK koltuğuna yapışan Eren Erdem ne diyebilir ki?Evet, ana muhalefet cephesinde değişti denilen ortam, aktörler bu.

Bu seviyede bir ilişki ağından, örgütlülükten ibaret muhalefetin Türkiye'ye vereceği ne olabilir?

İç mücadelenin siyasi perspektif, söylem ya da program üzerine değil, entrikalarla cereyan ettiği bir parti iktidarın ideolojik aygıtı olmaktan öteye geçebilir mi?

Yıllardır sandıkta bellerini kıran rakipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan bile muhalefetsizlikten sıkılmış olmalı ki artık kazanmak için "ne yapmamaları gerektiğini" tane tane anlatıyor.

Ey muhalif seçmen, siz hala sıkılmadınız mı? Sıkıntınızın iktidardan çok bunlardan kaynaklandığı anlamadınız mı?"

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