Müge Anlı ve Esra Erol TBMM’ye giriyor! Bomba kulis sızdı, o parti teklifini yaptı

ATV’de hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gündüz kuşağı programlarının sunucuları olan Müge Anlı ve Esra Erol hakkında bomba iddia sosyal medyayı çalkaladı. İddiaya göre Müge Anlı ve Esra Erol TBMM'ye giriyor. Yaklaşan genel seçimler öncesinde 2 ünlü Sunucunun AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülüyor. Müge Anlı O iddialara bugün canlı yayında cevap verdi. Peki, Müge Anlı ve Esra Erol milletvekili adayı olacak mı?

ATV ekranlarında Uzun yıllardan beri reyting rekorları kıran 2 programın sunucusu olan Müge Anlı ile Esra Erol hakkında kulislerden bomba gibi bilgiler geldi. Uzun yıllardır birbiriyle konuşmayan iki ünlü sunucu her gün ekranlara çıkmaya devam ederken bu defa da mecliste karşı karşıya gelecekleri öne sürüldü. İddiaya göre Müge Anlı ve Esra Erol'a milletvekili olma teklifi gitti. Peki, Müge Anlı ve Esra Erol siyasete girecek mi? Müge Anlı hangi partiden milletvekili adayı olacak?

MÜGE ANLI MİLLETVEKİLİ OLACAK MI?

ATV’de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusunu Müge Anlı ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Bugün Twitter'da da TT olan Müge Anlı'nın AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Müge Anlı'ya AK Parti tarafından milletvekili adaylığı teklif edildi. Ünlü sunucu bugün canlı yayında o iddiaları da cevap verdi. Müge Anlı açıklamasında böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

ESRA EROL İLE İLGİLİ DE İDDİALAR VAR

ATV’nin gündüz kuşağında sevilen diğer bir yüzü olan Esra Erol hakkında da benzer bir iddia kulislerde dolaşıyor. Reytingleri bol olan sunucu Esra Erol'a da AK Parti'den milletvekili teklifi gittiği öne sürülüyor. Ancak Esra Erol bugün canlı yayında Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Esra Erol'a Zafer partisinden de milletvekili adaylığı teklifi gittiği iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI ÇALKALADI

Henüz Esra Erol hakkındaki iddialar oldukça yeni ancak Müge Anlı'nın milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar sabah saatlerinden bu yana Twitter'da yankılanıyor. Müge Anlı kısa süre içerisinde TT listesinde ilk sıralara yükseldi. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları Müge Anlı'nın en az %2 oy alacağını öne sürdü. Ünlü sunucu ise programında bu iddiaları tiye aldı.