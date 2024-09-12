Miss Turkey birincisi İdil Bilgen bakın kimin kızı çıktı!

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey programında 2024 birincisi İdil Bilgen olmuştu. Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek İdil Bilgen sosyal medyada tartışma yarattı.

Ahmet Çakar: "Ben temsil etsem daha iyi!"

En son Ahmet Çakar'ın "Kızımıza çirkin demiyorum. Sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama en güzel olarak Türkiye temsil etmesi. Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be." diyerek günün en çok konuşulan açıklamasını yapmıştı.

İdil Bilgen kimdir?

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan İdil Bilgen'in babası ortaya çıktı.

İdil Bilgen kimin kızı?

Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen, Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı olduğu ortaya çıktı.