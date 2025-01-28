Miras dağılımı değişti; Çocuğu olmayanın mirası kime kalır?

Evli olup çocuğu olmayan kişiler, bekar bireyler veya eşi vefat edenlerin mirası kime kalır? İşte Türk Medeni Kanunu'na göre miras dağılımı hakkında bilinmesi gerekenler…

Miras Nedir ve Neleri Kapsar?

Miras, vefat eden bir kişinin malvarlığının, borçlarının ve haklarının, yasalar çerçevesinde mirasçılara aktarılması sürecidir. Bu süreçte, taşınmazlar (ev, arsa gibi), taşınabilir mallar (para, mücevher, değerli eşyalar) ve borçlar da dâhil edilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre miras, belirli bir öncelik sırasına göre mirasçılara pay edilir. Öncelikle eş ve çocuklar mirasta hak sahibidir. Ancak, eğer vefat eden kişinin çocuğu yoksa, eşi de hayatta değilse, mirasın kime kalacağı sorusu gündeme gelir.

Eşi ve Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?

Miras dağılımında öncelikli olarak en yakın kan bağına sahip akrabalar mirasçı olarak kabul edilir. Türk Medeni Kanunu’na göre miras paylaşımı şu şekildedir:

1. Anne ve Baba İlk Sırada Yer Alır

Eğer vefat eden kişinin çocuğu ve eşi yoksa, anne ve baba hayatta ise miras eşit şekilde paylaşılır. Eğer sadece biri hayatta ise, tüm miras o kişiye kalır.

2. Anne ve Baba Yoksa Miras Kardeşlere Kalır

Anne ve babanın da hayatta olmaması durumunda, miras kardeşlere geçer.

Eğer kardeşlerden biri vefat etmişse, onun çocukları (yeğenler) mirasçı olabilir.

3. Daha Uzak Akrabalara Geçiş

Eğer kardeş de yoksa, miras hala, amca, dayı, teyze gibi akrabalara geçebilir.

Miras payı, bu akrabalar arasında eşit olarak bölüştürülür.

4. Hiç Akraba Yoksa Miras Devlete Geçer

Eğer hiçbir mirasçı bulunamazsa, miras doğrudan devlete intikal eder.

Devlet, yasal mirasçı bulunamadığı durumlarda tüm malvarlığını kendi adına kaydeder.

Mirasın Paylaşımında Vasiyetnamenin Rolü

Bir kişi hayattayken vasiyetname hazırlayarak mirasını nasıl paylaşmak istediğini belirleyebilir. Ancak, kanunen belirlenen zorunlu miras payı (yasal mirasçılar için ayrılan kısım) tamamen değiştirilemez.

Vasiyetname İle Neler Yapılabilir?

✅ Belirli bir mal veya mülk belirli bir kişiye bırakılabilir.

✅ Mirasın belirli oranları çeşitli kişiler veya kurumlar arasında dağıtılabilir.

✅ Hayır kurumlarına, vakıflara veya diğer tüzel kişilere bağış yapılabilir.

Vasiyetname İle Neler Yapılamaz?

❌ Yasal mirasçıların zorunlu payı tamamen ortadan kaldırılamaz.

❌ Vasiyet edilen malvarlığı, mevcut borçları aşamaz.

❌ Hukuka ve kamu düzenine aykırı miras bölüşümleri yapılamaz.

Eğer miras konusunda detaylı bilgi almak veya miras paylaşımında hak kaybı yaşamamak için bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

📌 Resmi kaynaklardan güncel bilgilere ulaşmak için:

🔗 Resmi Gazete - Türk Medeni Kanunu