GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Emeklilere yılbaşı özel müjde! 17500 TL hazır Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Milyonlarca emeklinin pılısını pırtısını toplayıp yerleştiği ilçe

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerinden biri olan Artvin Şavşat, özellikle emekli vatandaşların ilgisini çekiyor.

Milyonlarca emeklinin pılısını pırtısını toplayıp yerleştiği ilçe

Yoğun metropol yaşamından uzaklaşmak isteyenler için son yıllarda popülerleşen bu ilçe, doğal yapısıyla her yaştan kişiyi cezbetmeye devam ediyor.

Şavşat'a Göç Artıyor: Emekli Vatandaşların Yeni Adresi

Günümüzde, metropollerin gürültü ve kalabalığından bıkan emekliler, huzurlu ve doğayla iç içe bir yaşam arayışı içinde. Artvin Şavşat, bu arayışa en iyi cevap veren yerlerden biri haline geldi. Şavşat’a yerleşenler arasında, İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen emekli vatandaşların sayısının arttığı gözlemleniyor. Recep Ergün, İstanbul'dan Şavşat’a taşınanlardan biri. Emeklilik dilekçesini verdikten sonra, arabasını satıp bu yeşil cennete yerleşmeye karar verdiğini belirten Ergün, "Burası doğayla iç içe yaşamak isteyen herkes için ideal bir yer" diyor.

Şavşat’ın Doğal Zenginlikleri: Gezilecek Yerler

Artvin Şavşat, doğaseverler için keşfedilecek pek çok güzellik sunuyor. Şavşat’ta hem doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz hem de tarihi mekanları ziyaret edebileceğiniz çok sayıda yer bulunuyor. İşte Şavşat’ın gözde gezilecek yerleri:

Karagöl-Sahara Milli Parkı – Doğal güzellikleriyle ünlü bu milli park, özellikle trekking ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir alan.

Satlel Kalesi – Tarihi dokusuyla dikkat çeken bu kale, bölgenin tarihini yakından görmek isteyenler için harika bir yer.

Arsiyan Yaylası ve Gölleri – Yüksek dağların arasında yer alan bu yayla, muazzam manzaralar sunuyor.

Tibeti Kilisesi – Şavşat’ın dini ve kültürel geçmişine dair izler taşıyan bu kilise, bölgenin önemli yapılarından biri.

Balık Gölü – Doğanın içinde huzurlu bir gölet deneyimi sunan bu alan, fotoğraf meraklıları için mükemmel bir nokta.

Maden Köyü – Geleneksel köy yaşamını gözlemleyebileceğiniz sakin bir köy.

Tepeköy Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi – Şavşat’ın geleneksel yaşamını daha yakından tanımak isteyenler için ideal bir yer.

Yavuzköy Seyir Terası – Burası, Şavşat’ın tüm güzelliklerini yüksekten görebileceğiniz muazzam bir manzaraya sahip.

Tamara Odaları ve Suatan Şelalesi – Doğal su kaynaklarının ve şelalelerin bulunduğu bu bölge, doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.

Papart Vadisi – Doğal yürüyüş parkurları ve muazzam manzaralarıyla ziyaretçilerini etkileyen bir başka yer.

Kaynak: Ekonomim

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
Bakanlık duyurdu; O zeytinyağı markalarını sakın almayın! İçinden neler çıktı neler Bakanlık duyurdu; O zeytinyağı markalarını sakın almayın! İçinden neler çıktı neler
SON HABERLER
Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...