Milyonlarca emeklinin pılısını pırtısını toplayıp yerleştiği ilçe

Yoğun metropol yaşamından uzaklaşmak isteyenler için son yıllarda popülerleşen bu ilçe, doğal yapısıyla her yaştan kişiyi cezbetmeye devam ediyor.

Şavşat'a Göç Artıyor: Emekli Vatandaşların Yeni Adresi

Günümüzde, metropollerin gürültü ve kalabalığından bıkan emekliler, huzurlu ve doğayla iç içe bir yaşam arayışı içinde. Artvin Şavşat, bu arayışa en iyi cevap veren yerlerden biri haline geldi. Şavşat’a yerleşenler arasında, İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen emekli vatandaşların sayısının arttığı gözlemleniyor. Recep Ergün, İstanbul'dan Şavşat’a taşınanlardan biri. Emeklilik dilekçesini verdikten sonra, arabasını satıp bu yeşil cennete yerleşmeye karar verdiğini belirten Ergün, "Burası doğayla iç içe yaşamak isteyen herkes için ideal bir yer" diyor.

Şavşat’ın Doğal Zenginlikleri: Gezilecek Yerler

Artvin Şavşat, doğaseverler için keşfedilecek pek çok güzellik sunuyor. Şavşat’ta hem doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz hem de tarihi mekanları ziyaret edebileceğiniz çok sayıda yer bulunuyor. İşte Şavşat’ın gözde gezilecek yerleri:

Karagöl-Sahara Milli Parkı – Doğal güzellikleriyle ünlü bu milli park, özellikle trekking ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir alan.

Satlel Kalesi – Tarihi dokusuyla dikkat çeken bu kale, bölgenin tarihini yakından görmek isteyenler için harika bir yer.



Arsiyan Yaylası ve Gölleri – Yüksek dağların arasında yer alan bu yayla, muazzam manzaralar sunuyor.

Tibeti Kilisesi – Şavşat’ın dini ve kültürel geçmişine dair izler taşıyan bu kilise, bölgenin önemli yapılarından biri.

Balık Gölü – Doğanın içinde huzurlu bir gölet deneyimi sunan bu alan, fotoğraf meraklıları için mükemmel bir nokta.

Maden Köyü – Geleneksel köy yaşamını gözlemleyebileceğiniz sakin bir köy.

Tepeköy Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi – Şavşat’ın geleneksel yaşamını daha yakından tanımak isteyenler için ideal bir yer.

Yavuzköy Seyir Terası – Burası, Şavşat’ın tüm güzelliklerini yüksekten görebileceğiniz muazzam bir manzaraya sahip.

Tamara Odaları ve Suatan Şelalesi – Doğal su kaynaklarının ve şelalelerin bulunduğu bu bölge, doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.

Papart Vadisi – Doğal yürüyüş parkurları ve muazzam manzaralarıyla ziyaretçilerini etkileyen bir başka yer.

Kaynak: Ekonomim