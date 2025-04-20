Milyonlarca ehliyet sahibi dikkat; O yaşı geçene her yıl muayene zorunluluğu geliyor!

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan yeni düzenlemeyle birlikte cezalar artarken, özellikle yaşlı sürücüler için yeni bir dönem başlıyor.

📌 Yeni Düzenleme Ne Getiriyor?

Tasarının en çok konuşulan maddelerinden biri, 65 yaşını geçen sürücüler için uygulanacak yıllık muayene zorunluluğu. Bu yaş grubundaki ehliyet sahiplerinin artık her yıl fiziksel ve psikolojik uygunluk testine girmesi gerekecek.

👁‍🗨 Kimler Etkilenecek?

65 yaş üstü tüm ehliyet sahipleri

Sürücü belgesini aktif şekilde kullananlar

Ticari araç sürücüleri dahil

Bu testleri başarıyla tamamlayamayan sürücüler için ciddi yaptırımlar gündemde. Testi geçemeyenler trafikten ömür boyu men edilebilecek.

Yeni düzenlemeyle hedeflenen temel noktalar şunlar:

Trafik kazalarının azaltılması

Sürücü yeterliliğinin sıkı denetlenmesi

Yaşlı sürücüler için yol güvenliğinin artırılması

Sürücü davranışlarında dikkat bilincinin oluşturulması

🚦 Trafik Cezaları da Sertleşiyor

Sadece yaşlı sürücülerle sınırlı kalmayan tasarıda trafik ihlallerine yönelik cezalar da yeniden düzenleniyor. Özellikle:

Kırmızı ışık ihlali

Aşırı hız

Alkollü araç kullanımı

gibi kritik ihlallerin ceza miktarları artırılıyor. Ayrıca ehliyete el konulan durumlarda geri alma süreleri de uzatılacak.

📋 Meclis Onayı Bekleniyor

Yasa tasarısı henüz resmi olarak yürürlüğe girmedi. Meclis onayı sonrası uygulama takvimi netleşecek. Ancak sektör kaynakları ve uzmanlar, tasarının yüksek ihtimalle kabul edileceğini belirtiyor.

🔍 Sürücülere Tavsiye: Takipte Kalın

65 yaş üstü sürücülerin bu süreci yakından izlemesi, gerekirse aile hekimlerinden veya yetkili kurumlar aracılığıyla gerekli ön kontrolleri yaptırması öneriliyor. Yeni uygulama yürürlüğe girdiğinde mağduriyet yaşanmaması adına hazırlıklı olmakta fayda var.