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Milyonlara uyarı; Tapu sahiplerine 2 hafta vakit tanındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal arazilerle ilgili yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyarak tapu sahiplerine belirli belgeleri temin etme zorunluluğu getirdi.

Milyonlara uyarı; Tapu sahiplerine 2 hafta vakit tanındı

Düzenleme kapsamında, miras yoluyla intikal eden veya taahhütname kapsamında değerlendirilen araziler için tapu sahiplerine 15 günlük süre tanındı.

Belge Teslimi İçin Son Tarih

Yeni düzenlemeye göre, ilgili arazilere ait kayıt işlemleri uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının yönlendirmeleri doğrultusunda tamamlanacak. Tapu sahiplerinin, belirlenen süre içerisinde gerekli evrakları sunmaları gerekiyor. Aksi takdirde, söz konusu arazilerin kaydı geçersiz sayılabilecek.

Milyonlara uyarı; Tapu sahiplerine 2 hafta vakit tanındı

Mirasçılar ve Hissedarlar İçin Önemli Uyarı

Mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar, ilgili tapu kayıtlarının iptal edilmesine neden olabilecek. Bu tür durumlarda, mirasçılık belgesi sunulması gerekecek. Mirasçı olmayan kişilerin yaptığı başvurular için ise tapu sahibinden alınmış kira sözleşmesi veya resmi bir taahhütname ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni Düzenlemenin Amacı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu düzenlemeyle birlikte tarımsal arazilerin kayıt süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi ve hukuki ihtilafları azaltmayı hedefliyor. Tapu sahiplerinin hak kaybı yaşamamak adına belirtilen süre içinde gerekli belgeleri tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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