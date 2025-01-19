Milyonlara müjde; Esnek çalışma modeli geliyor

Yeni esnek çalışma modeliyle, çeşitli nedenlerle iş piyasasının dışında kalan bireylerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Projenin detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Gençlere Yarı Zamanlı İş Fırsatı

Projede en çok dikkat çeken başlıklardan biri üniversite öğrencilerine yönelik yarı zamanlı iş imkânları oldu. Öğrenciler, kütüphane hizmetleri, yaşlı bakımı, ağaç dikimi ve sosyal projeler gibi kamuya ait çeşitli alanlarda görev alacak. Çalışma saatleri öğrencilerin ders programlarına uygun olarak haftada üç gün şeklinde düzenlenecek. Bu kapsamda, öğrencilere aylık 15 bin TL ücret ödenmesi planlanıyor.

Ev Kadınlarına Esnek Çalışma Modeli

İş hayatından uzak kalan veya evde sorumlulukları nedeniyle tam zamanlı çalışamayan kadınlara da proje kapsamında destek sağlanacak. Esnek çalışma modeli sayesinde kadınlar, evden çalışarak gelir elde edebilecek. Çalışma saatleri kişisel yaşamlarına uygun olarak belirlenebilecek ve evden yapılabilecek işlerde 15 bin TL civarında bir maaş öngörülüyor.

Engelli Bireyler İçin İstihdam Desteği

Proje, engelli bireylerin de iş gücüne katılımını teşvik edecek. Engelliler için özel çalışma koşulları ve uygun iş alanları belirlenerek, onların iş hayatına daha rahat adapte olmaları sağlanacak. Kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle, engelli bireylerin ekonomik hayata entegrasyonu desteklenecek.

Hangi Alanlarda İş Fırsatı Sunulacak?

Esnek çalışma modeli kapsamında;

Ağaçlandırma projeleri,

Geri dönüşüm çalışmaları,

Çocuk ve yaşlı bakımı,

Sosyal hizmetler,

Kültürel ve tarımsal faaliyetler gibi alanlara öncelik verilecek.

Proje Ne Zaman Başlıyor?

Projenin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Hükümetin iş gücüne yönelik attığı bu adım, özellikle gençler, ev kadınları ve engelli bireyler için yeni fırsatlar sunarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.