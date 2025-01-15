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Milyonlara kara haber; Yüzde 35 zam yapıldı

İstanbul'da ulaşım ücretlerine önemli bir zam yapıldı.

Milyonlara kara haber; Yüzde 35 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan karara göre, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren tam bilet fiyatları yüzde 35 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte, tam bilet fiyatı 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi.

Ulaşım zammı, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir değişiklik oldu. Bu zammın arkasında, İstanbul'daki toplu taşıma hizmetlerinin işletme maliyetlerindeki artış ve enflasyonun etkisi olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür zammaların, ulaşım altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak adına gerekli olduğunu ifade ediyorlar.

Zammın ardından İstanbul'daki toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan öğrenciler, öğretmenler ve yaşlılar gibi gruplara yönelik indirimli bilet tarifeleri de yeniden düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşım fiyatlarındaki artışla ilgili olarak kullanıcıları bilgilendirirken, toplu taşıma ağındaki iyileştirmelerin devam edeceği sözünü verdi.

Bu artışla birlikte, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinin gelecekte nasıl şekilleneceği ve bu değişikliklerin şehirdeki ulaşım alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025

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