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Milyonlar rahatladı! TÜVTÜRK'ten müjde: Artık bu şart yok

Yeni otomobil sahibi olan sürücüler, araçlarının ilk 3 yılında muayene yaptırma zorunluluğundan muaf tutulacak.

Milyonlar rahatladı! TÜVTÜRK'ten müjde: Artık bu şart yok

Bu durum, trafiğe muayenesiz araç çıkmanın yasak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yeni düzenlemeler, araç sahiplerine hem zaman hem de maliyet açısından rahatlama sağlarken, trafikteki güvenlik standartlarının da korunmasına katkı sağlayacak.

Araç Muayenesinde Zorunlulukta Değişiklik

Yeni araçlar için uygulanan bu düzenleme, araç sahiplerine önemli bir kolaylık sunuyor. İlk 3 yıl boyunca, araçların muayene işlemi yapılmadan trafiğe çıkabilmesi, özellikle yeni araç sahipleri için büyük bir avantaj. Ancak, muayenesiz araçların trafiğe çıkmasının yasak olduğu ve bu düzenlemenin sadece muayene tarihinin ertelenmesini sağladığı unutulmamalıdır. Trafikteki güvenlik standartlarının ihlal edilmemesi için araç sahiplerinin periyodik muayenelere dikkat etmesi gerekmektedir.

Egzoz Emisyon Ölçümleri Kolaylaşıyor

Egzoz emisyon ölçümleri, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeyle birlikte yetkili bayilere devredildi. Bu değişiklikle birlikte, araç sahiplerinin egzoz emisyon ölçümünü daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceği hedefleniyor. Sabit ve gezici ölçüm istasyonları ise emisyon ölçümüne devam edecek. Bu yenilik, çevre dostu sürücüler için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Mobil İstasyonlar ile Muayene Hızlanıyor

TÜVTÜRK, araç muayenelerini daha verimli hale getirebilmek için mobil istasyonların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu adım, araç sahiplerinin muayene işlemlerini daha kısa sürede tamamlamalarına olanak sağlayacak. Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçlar ise yalnızca sabit istasyonlarda muayene edilebilecek.

Kaynak: TÜVTÜRK Resmi Web Sitesi

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