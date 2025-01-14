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Milyonlar merak ediyordu; 5 bin liralık çocuk yardımı kaç sene var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ederek aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli destekleri duyurdu.

Milyonlar merak ediyordu; 5 bin liralık çocuk yardımı kaç sene var?

Aile Yılı Tanıtım Programı kapsamında açıklanan müjdeler, genç çiftlerden çocuk sahibi ailelere kadar geniş bir kitleyi kapsıyor. İşte detaylar:

Milyonlar merak ediyordu; 5 bin liralık çocuk yardımı kaç sene var?

Çocuk Yardımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı destek paketine göre, çocuk yardımları şu şekilde uygulanacak:

İlk Çocuk için Doğum Yardımı: Yeni doğacak ilk çocuk için yapılan tek seferlik doğum yardımı 5.000 TL’ye yükseltildi.

İkinci Çocuk için Aylık Destek: İkinci çocuk sahibi ailelere, her ay annenin hesabına 1.500 TL yardım yatırılacak.

Üçüncü ve Sonraki Çocuklar için Destek: Üçüncü ve sonrası çocuklar için her ay 5.000 TL’lik düzenli yardım sağlanacak.

Yardımların Süresi: Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam edecek.

Milyonlar merak ediyordu; 5 bin liralık çocuk yardımı kaç sene var?

Evlenecek Gençlere Destek

Evlilik hazırlığı yapan genç çiftler için de önemli bir müjde geldi:

Faizsiz Evlilik Kredisi: Genç çiftlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150.000 TL faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Türkiye'deki yaşlı nüfusun artışına dikkat çeken Erdoğan, "En az üç çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu yardımlarla hem aile yapısını güçlendirmeyi hem de nüfus artış hızını dengelemeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk yardımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yardımların düzenli bir şekilde annelerin hesabına yatırılacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Amacımız, aileleri maddi anlamda destekleyerek sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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