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Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili kısaldı mı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı basın ve yayın organlarında yer alan "yaz tatili erkene çekilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili kısaldı mı açıklaması

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılının daha önce duyurulan takvime uygun olarak devam edeceğini vurguladı.​

MEB'in resmi açıklamasına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nde belirtilmişti.​

Bakanlık, Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene alınacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve kamuoyunun bu tür spekülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. ​

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi:

Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı: 9 Eylül 2024​
Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024​
Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025​
İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025​
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025​
Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 20 Haziran 2025​

MEB, eğitim öğretim sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve resmi takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Öğrenci, öğretmen ve velilerin, Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruları takip etmeleri ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemeleri önemle vurgulandı.

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