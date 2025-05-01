Migros'tan Mayıs bombası; Her şey 32,50 TL, 24,71 TL, 16,75 TL'ye satılıyor

Makarna, un, peynir ve temizlik ürünlerinde sunulan indirimler, tüketici tarafından büyük ilgi görüyor.



📉 İşte Money Kart ile Uygulanan En Cazip İndirimli Ürünler

Temizlik ve Kâğıt Ürünlerinde Fiyat Avantajı:

Selpak Yağ Emici Havlu 8'li: 199,95 TL yerine 159,95 TL

Solo Bambu Katkılı Havlu 12'li: 229,95 TL yerine 164,95 TL

Domestos Çamaşır Suyu 3.240 ml: 189,95 TL yerine 139,95 TL

Sleepy Temizlik Havlusu 100’lü: 146,95 TL yerine 99,95 TL

Solo Peçete 200’lü: 99,95 TL yerine 69,95 TL



Gıda ve Mutfak Ürünlerinde Dev İndirim:

Sinangil Un 5 Kg: 173,95 TL yerine 130,46 TL

Pastavilla Makarna (500 G - Tüm Çeşitler): 32,95 TL yerine 24,71 TL

Hasata Kırmızı Mercimek 1 Kg: 104,95 TL yerine 69,95 TL

Sütaş Ayran 1 L: 36,75 TL yerine 32,50 TL

Torku Beyaz Peynir 900 G: 223,00 TL yerine 169,90 TL

Bahçıvan Süzme Peynir 500 G: 127,90 TL yerine 89,90 TL

Tahsildaroğlu Lor Peyniri 350 G: 63,50 TL yerine 57,00 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı 2.6 L: 254,95 TL yerine 179,95 TL

Lipton Ice Tea 1.5 L: 50,00 TL yerine 39,90 TL

Saka Su 5 L: 39,75 TL yerine 33,50 TL

Eti Gong Atıştırmalık 68 G: 24,00 TL yerine 16,75 TL

Son dönemde artan gıda ve temizlik malzemesi fiyatları nedeniyle tüketici artık kampanyaları daha dikkatli takip ediyor. Bu tür indirimler, özellikle kalabalık aileler ve dar gelirli gruplar için önemli bir tasarruf aracı haline geliyor. Market alışverişinde Money Kart gibi sadakat programlarına kayıt olmak, hem dönemsel hem de anlık fırsatları değerlendirmek açısından oldukça kazançlı.



📌 İndirimler Ne Zamana Kadar Geçerli?

Kampanya süresi market zincirinin resmi internet sitesinde belirtiliyor. Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tüketicilerin erken saatlerde alışverişe yönelmesi öneriliyor.



🔗 Resmi Kaynak:

Money Kart Kampanya Sayfası - Migros

Hazırlayan: Gazeteoku.com