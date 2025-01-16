MGM'den onlarca ile lapa lapa kar yağışı uyarısı; Önlem alın

Yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'daki birçok şehirde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur beklenirken, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde ise şiddetli yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ riski bulunduğu belirtilirken, dik yamaçlarda buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Trakya'da Kar Yağışı Sona Eriyor

Hafta başından itibaren Trakya'da etkili olan kar yağışı bugün itibarıyla sona eriyor. Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını duyurdu. Edirne'de hava sıcaklıkları 5°C ile -6°C arasında değişirken, Kırklareli'nde sıcaklık 6°C ile -4°C arasında olacak. Tekirdağ'da ise hava daha ılıman olacak.

İstanbul'da Kar Beklentisi Yok

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmediğini belirtti. Şehirde hava sıcaklıklarının 7-8°C arasında seyredeceği, gece saatlerinde ise sıcaklıkların 1-2°C'ye kadar düşebileceği ifade ediliyor. İstanbul için kar yağışı beklentisi olsa da MGM'nin verilerine göre Marmara Bölgesi'nde kar yağışı beklenmiyor.

16 Ocak 2025'te Hava Durumu

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel yağmur bekleniyor. Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı bulutlu geçmesi beklenen Ege Bölgesi'nde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Akdeniz: Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz: Yağışların aralıklı şekilde görülmesi, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölgede yağışların yerel sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bölgedeki çığ tehlikesi ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2025 tarihli hava durumu raporu.