Meteoroloji ve AKOM alarm zillerini çaldı; Kar oraya kaydı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kar yağışının ilerleyen saatlerde daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.

MEGAKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da dün bazı ilçelerde kar yağışı yoğun şekilde etkisini gösterirken, bazı bölgelerde olağanüstü bir durum yaşanmadı. Esenyurt’ta karlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil, önce karşı yönden gelen araca ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniyle trafikte zorluklar yaşanırken, İstanbul Valiliği kent genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

7 İLÇE İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de zaman zaman kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

AKOM'DAN ANADOLU YAKASI'NA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sabah saatlerinde kentin kuzeyinde etkili olan yağışın öğleye kadar Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda daha yoğun hissedileceğini belirtti. Açıklamada, "Şubat ayı başından beri etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği ve sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

BUZLANMAYA DİKKAT

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Meteoroloji modellerine göre, yarından itibaren yurdun büyük bölümünde yüksek basınç etkili olacak. Bu durum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç, ülkenin geri kalanında yoğun sis ve buzlanmaya yol açabilir. İç Anadolu’da beklenenden fazla buzlanma olursa, yoğun kar yağışları görülebilir. Ayrıca, hafta sonuna kadar yoğun kar yağışının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacağı öngörülüyor." dedi.

"BUGÜN VE YARIN KAR DEVAM EDECEK"

Dr. Güven Özdemir, kutuplardan gelen soğuk havanın yurdun kuzeyinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, "Soğuk hava İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgelerde bugün ve yarın sürecek. Şu anda İstanbul’un kuzeyinde kar yağışı var ve gün içinde Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterecek. Ancak cuma gününden sonra hava biraz ısınacak ve hafta sonu İstanbul’da yağmur bekleniyor. Cumartesi sabahı sıcaklık 7 derece, öğle saatlerinde ise 12 dereceye çıkacak. Benzer bir durum pazar günü de görülecek. Bu da hafta sonu kar yağışı beklenmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: gazeteoku.com