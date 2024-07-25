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Meteoroloji gece yarısı son dakika uyardı! İstanbul, Ankara ve 14 il dikkat

Meteoroloji gece yarısı son dakika uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısı paylaştı. Bu gece ve yarına dikkat denildi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 14 ili uyardı.

Meteoroloji gece yarısı son dakika uyardı! İstanbul, Ankara ve 14 il dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! Meteoroloji İstanbul için gece yarısı uyarı yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu gece ve yarın sabah için dikkat denildi!

İstanbullular dikkat!

Meteoroloji Genel müdürlüğü, İstanbul için dikkat denilerek yıldırım riski paylaştı. Televizyon yayınında kesilmeler ve yer yer kısa elektrik kesintileri olabileceği aktarıldı. 

Şimşek aktivitesi başladı!

İstanbul'da şimşek ve yağmur uyarısı yapıldı. An itibariyle etkili olan yağışlar sabah saatlerinde şiddetini artıracağı öğrenildi.  Meteoroloji genel müdürdlüğü son dakika yaptığı açıklamada,

Gök gürültülü ve sağanak yağışlar etkili olacak.

İstanbul'un kuzey ve doğuşu daha şiddetli yağış alacak.

Şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü meydana gelecek.

Su baskınları yaşanbilir.

açıklaması yaptı.

Meteoroloji Genel müdürlüğü 14 ili uyardı!

Meteoroloji genel müdürlüğü bu gece ve yarın sabah için 14 ili uyardı. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzcü, Kastamonu, Karabük, Sinop, Samsun, Çankırı ve Çorum'a dikkat denildi.

Yağışlar ne kadar sürecek?

İstanbul, Ankara ve diğer iller için yağışlar 25 Temmuz perşembe gecesinden 27 temmuz cumartesi gününe kadar etkili olacak.

Pazar günü yeniden sıcak havaya geçiş yaşanacak.

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