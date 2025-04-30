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Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin en büyük beka sorunlarından birinin İstanbul'da beklenen büyük deprem olduğunu vurguladı. “Bu artık bir savaş durumu gibi ele alınmalı” diyen Yarar, acil eylem çağrısında bulundu: “Yarın bile geç kalabiliriz!”

Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli

Haber Global’de açıklamalarda bulunan Mete Yarar, İstanbul'da olası bir büyük depremin sadece şehri değil, tüm Türkiye’yi etkileyeceğini söyledi. “İstanbul biterse, Türkiye biter. Ekonominin kalbi burada atıyor. Risk yönetimini artık lafla değil eylemle yapmalıyız.”

🛑 Seferberlik Şart

Sadece Gönüllüler Değil, Profesyoneller Sahaya İnmeli

Yarar, savunma sanayi çalışanlarının bile Maraş depremlerinde üstün başarı sağladığını hatırlatarak, artık sözün bittiğini, harekete geçme zamanının geldiğini belirtti. “Gönüllü ve profesyonel ekip arasında dağlar kadar fark var” dedi.

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