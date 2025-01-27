Mesai saatleri kısaldı mı? İzin günleri arttı mı? İşte kapsayacak meslekler

Bu kapsamda esnek çalışma modeli üzerinde çalışmalar hız kazandı. Peki, bu yeni sistemle çalışma saatleri değişecek mi? Hangi sektörlerde uygulanacak? İşte detaylar…

Esnek Çalışma Modeli Nedir?

Çalışma hayatında büyük değişimler yaşanıyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte iş yapış şekilleri değişirken, esnek çalışma modeli de popüler hale geldi. Hükümet, bu modeli Türkiye'de daha geniş çapta uygulamaya koyarak kadın çalışanlara destek olmayı hedefliyor.

📌 Esnek çalışma modeli, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalışacaklarına dair daha fazla kontrol sunan bir sistemdir.

📌 Çalışma saatleri geleneksel 09.00 - 18.00 düzeninin dışına çıkabilir.

📌 Çalışanlar, iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengeleyebilir.

Hangi Çalışma Modelleri Hayata Geçecek?

Hükümetin gündeminde dört temel esnek çalışma modeli bulunuyor:

1️⃣ Uzaktan Çalışma: Çalışanlar, işlerini ofis dışında (evden veya farklı bir yerden) yürütebilecek.

2️⃣ Kısmi Süreli Çalışma: Haftalık çalışma saatleri azaltılarak belirli bir süre için esneklik sağlanacak.

3️⃣ Değişken Zamanlı Çalışma: Çalışanlar, günlük veya haftalık çalışma saatlerini kendileri belirleyebilecek.

4️⃣ Akademik Eğitim Amaçlı Çalışma: Çalışanlar, mesleki gelişimlerini sürdürürken aynı zamanda iş hayatına devam edebilecek.

Çalışma Saatleri Azalacak mı?

Birçok ülke, haftalık çalışma saatlerini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyor. Türkiye’de de 45 saatlik haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi gibi düzenlemeler konuşuluyor.

Ancak şu an için çalışma saatlerinde resmi bir değişiklik yapılmadı. Hükümet, işveren ve sendikalarla görüşerek bu konuyu ilerleyen dönemlerde netleştirecek.

📌 Kapsamlı düzenlemelerle birlikte bazı sektörlerde kısaltılmış çalışma saatleri test edilebilir.

İzin Haklarında Artış Olacak mı?

Esnek çalışma modeliyle birlikte, özellikle kadın çalışanların doğum, süt izni ve ücretsiz izin haklarında iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

✅ Doğum izni süresinin artırılması,

✅ Hamile çalışanlara daha fazla esneklik sağlanması,

✅ Analık izni sonrası kademeli işe dönüş imkanı sunulması,

✅ Ücretsiz izin sürelerinde genişletme yapılması gibi düzenlemeler gündemde.

Esnek Çalışma Hangi Sektörleri Kapsayacak?

Bu model her sektörde uygulanamayacak. Özellikle fiziksel iş gücüne dayalı mesleklerde (örneğin, sanayi, inşaat ve sağlık sektörleri) esnek çalışma seçenekleri sınırlı olacak.

📌 Esnek çalışma modelinin en çok uygulanacağı sektörler:

Dijital ve teknoloji sektörü (yazılım, bilişim, e-ticaret),

Eğitim ve akademik alanlar,

Medya ve tasarım sektörü,

Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri,

Freelance ve uzaktan çalışma gerektiren meslekler

🔗 Resmi Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Derleme: Gazeteoku.com