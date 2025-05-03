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Merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal’ın son hali ortaya çıktı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, 91 yaşında verdiği röportajla gündeme geldi.

Merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal’ın son hali ortaya çıktı

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, uzun bir aradan sonra ilk kez bir röportajla kamuoyunun karşısına çıktı. Gazeteci Ersoy Dede’ye konuşan Özal, hem geçmişe dair hatıralarını paylaştı hem de güncel yaşamına dair bilgiler verdi.


🗣️ “Çarşı Pazar Gezmeyi Çok Severdik”

Röportajda eşi Turgut Özal’la olan anılarına da değinen Semra Özal, birlikte pazarlara gitmeyi çok sevdiklerini anlattı.

“Korumasız, halkın arasında dolaşırdık. Fiyatları tek tek kontrol ederdi; ne artmış, ne azalmış merak ederdi.” Özal’ın bu sözleri, bir dönemin sade yaşam tarzına dair nostaljik bir pencere araladı.


🎶 Hayata Olan Bağını Müzikle Koruyor

91 yaşındaki Semra Özal, bugün hâlâ arabada müzik dinlemekten keyif aldığını belirtirken, yaşama olan bağlılığı ve pozitif yaklaşımıyla dikkat çekti.

Röportajı gerçekleştiren gazeteci Ersoy Dede de Özal’ın sağlığının iyi olduğunu ve sohbet boyunca enerjisiyle dikkat çektiğini aktardı.


🌟 Toplumun Hafızasında Yer Eden Bir İsim

Semra Özal, yalnızca Türkiye’nin siyasi tarihinde değil, sosyal hafızasında da iz bırakmış bir figür. Yıllar sonra yaptığı bu içten açıklamalar, onu hatırlayan pek çok kişi tarafından takdirle karşılandı.

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