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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu neden hedef aldı? Abla kardeş arasına kara kedi girmiş! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdukadir Selvi bu hafta 'Denizbank yöneticileri Ponzi Seçil olayında ifadeye çağrılmış' başlıklı yazısınında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı grup toplantısını masaya yatırdı. Selvi ''“Akşener, bu cümlede Ekrem İmamoğlu’nu mu kastetti?”diye sorma gereği duydum.' dedi.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu neden hedef aldı? Abla kardeş arasına kara kedi girmiş! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Meral Akşener’in herkese her şey söyleyeceğini düşünürdüm de Ekrem İmamoğlu’nu hedef alacağını rüyamda görsem inanmazdım.' sözleriyle kaleme aldığı yazısında 'Belli ki abla ile kardeşin arasına kara kedi girmiş. Ama ben bu derecede olduğunu bilmiyordum.'  dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Seçimlere tek başlarına girme kararlarına ilişkin konuşan Akşener, “Bu mücadeleyi başkasının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerine zıplama tahtası olmadan yapacağız” dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri: 

ABLA KARDEŞ ARASINA KARA KEDİ GİRMİŞ

Abdulkadir Selvi, Akşener'in yaptığı bu konuşmanın analizini ise böyle yorumladı: 'Bu sözün muhatabı doğrudan Ekrem İmamoğlu. Akşener’in burada İmamoğlu’nun sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefini kastettiğini zannetmiyorum. İmamoğlu’nun 2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olma hedefine gönderme yaptığını düşünüyorum.

Belli ki abla ile kardeşin arasına kara kedi girmiş. Ama ben bu derecede olduğunu bilmiyordum.'

İKİNCİ FATİH DEMİŞTİ

Çünkü Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmişti. Yüzünde Rabbi Yessir görmüştü. Saraçhane’de, “Ekrem yeni başlıyor” diyerek çak işareti yapmışlardı. Daha da öte cumhurbaşkanı adadıydı. 6’lı Masa’dan kalktıktan sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla dönmüştü.

Yani bir anlamda Ekrem İmamoğlu için siyasi hayatını riske atmıştı. Bunu baba, oğula yapmaz. Ama ana, oğula yapmıştı.

Abdulkadir Selvi yazısının devamı için >>>

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