Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler mezunu olan Omid, dört dilde yeminli tercümanlık yaparken; Ticaret Bakanlığı’nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yapan sınıf arkadaşı Fikir ile birlikte, hayallerinin peşinden gitmek amacıyla Bilecik’in 447 nüfuslu Küplü köyünde bir üretim tesisi kurdu. 60 metrekarelik bu tesis, köydeki bir binanın bodrum katında faaliyet göstermeye başladı.

Doğal ve Lezzetli Turşular

Antalya’dan temin ettikleri havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri işleyerek, hardal tohumu ekleyip lezzetli turşulara dönüştürüyorlar. Haftada 1500 ila 2000 kavanoz turşu üreten ikili, ürettikleri el emeği turşuları İstanbul, Ankara ve diğer birçok şehirdeki yöresel ürün marketlerine ulaştırıyor.

Yurt Dışına Açılan Kapı

AA’da yer alan habere göre, girişimciler ABD, Kanada ve Almanya’ya numuneler göndererek ihracata hazırlanıyor. Mehmet Fikir, Türkiye’de turşu yapımında yaygın olarak kullanılmayan hardal tohumunun, ABD, Almanya, Orta Asya ve Orta Doğu mutfaklarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Doğal fermantasyon süreciyle katkı maddesi kullanmadan uzun ömürlü turşular ürettiklerini vurgulayan Fikir, sağlıklı ve doğal gıdalara artan ilgiyi karşılamak amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.

Ürün Yelpazesini Genişletmeyi Planlıyorlar

Gelecekte ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını ifade eden Fikir, “Bu ihtiyaca cevap vermek için ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Mevsiminde toplanan sebzelerle üretim yapıyoruz. Hardal tohumuyla fermente edilen turşularımızı farklı sebzelerle çeşitlendirmek istiyoruz,” diyor.

Kaynak: AA