GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor

Memurluk hayatını geride bırakan iki girişimci arkadaş, Bilecik’in Küplü köyünde kurdukları üretim tesisiyle dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar kamu sektöründe çalışan Omid ve Fikir, Ağustos 2024’te aldıkları cesur kararla turşu üretimine yöneldi.

Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler mezunu olan Omid, dört dilde yeminli tercümanlık yaparken; Ticaret Bakanlığı’nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yapan sınıf arkadaşı Fikir ile birlikte, hayallerinin peşinden gitmek amacıyla Bilecik’in 447 nüfuslu Küplü köyünde bir üretim tesisi kurdu. 60 metrekarelik bu tesis, köydeki bir binanın bodrum katında faaliyet göstermeye başladı.

Doğal ve Lezzetli Turşular

Antalya’dan temin ettikleri havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri işleyerek, hardal tohumu ekleyip lezzetli turşulara dönüştürüyorlar. Haftada 1500 ila 2000 kavanoz turşu üreten ikili, ürettikleri el emeği turşuları İstanbul, Ankara ve diğer birçok şehirdeki yöresel ürün marketlerine ulaştırıyor.

Yurt Dışına Açılan Kapı

AA’da yer alan habere göre, girişimciler ABD, Kanada ve Almanya’ya numuneler göndererek ihracata hazırlanıyor. Mehmet Fikir, Türkiye’de turşu yapımında yaygın olarak kullanılmayan hardal tohumunun, ABD, Almanya, Orta Asya ve Orta Doğu mutfaklarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Doğal fermantasyon süreciyle katkı maddesi kullanmadan uzun ömürlü turşular ürettiklerini vurgulayan Fikir, sağlıklı ve doğal gıdalara artan ilgiyi karşılamak amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.

Ürün Yelpazesini Genişletmeyi Planlıyorlar

Gelecekte ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını ifade eden Fikir, “Bu ihtiyaca cevap vermek için ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Mevsiminde toplanan sebzelerle üretim yapıyoruz. Hardal tohumuyla fermente edilen turşularımızı farklı sebzelerle çeşitlendirmek istiyoruz,” diyor.

Kaynak: AA

ÇOK OKUNAN HABERLER
Öğretmenlere güzel haber geldi! MEB tarihi değişikliğe imza attı Öğretmenlere güzel haber geldi! MEB tarihi değişikliğe imza attı
Kısmi af yasası çıktı mı? Hangi suçlar af kapsamında? Kısmi af yasası çıktı mı? Hangi suçlar af kapsamında?
Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü
BİM indirim üstüne indirim yaptı; 1 kilosu 36,50 TL'ye düştü BİM indirim üstüne indirim yaptı; 1 kilosu 36,50 TL'ye düştü
Tarım Kredi'den fiyat bombası; BİM ve A101’e nispet; Yarı fiyatına satılıyor Tarım Kredi'den fiyat bombası; BİM ve A101’e nispet; Yarı fiyatına satılıyor
Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi! Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi!
SON HABERLER
Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor
Migros'ta zeytinyağına kallavi indirim; 159,80 TL'ye düştü Migros'ta zeytinyağına kallavi indirim; 159,80 TL'ye düştü
Fernando Muslera Fenerbahçe maçında var mı, kadroda mı? Fernando Muslera Fenerbahçe maçında var mı, kadroda mı?
25 Şubat okul tatil mi? Yarın hangi iller ve ilçelerde okullar tatil? 25 Şubat okul tatil mi? Yarın hangi iller ve ilçelerde okullar tatil?
Sosyal medya karıştı; Tiktok fenomenlerinin canlı yayın kavgası kanla sonuçlandı! Sosyal medya karıştı; Tiktok fenomenlerinin canlı yayın kavgası kanla sonuçlandı!
Milyonlara kolay emeklilik! Yaş şartı düştü, prim desteği var Milyonlara kolay emeklilik! Yaş şartı düştü, prim desteği var
Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Ters köşe eden anket Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Ters köşe eden anket
Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü