Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!

Bu ilanlar, özellikle düşük KPSS puanına sahip olanların başvuru yapabileceği önemli fırsatlar içeriyor. İşte Türkiye'deki güncel memur alımı ilanlarına dair detaylar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 31 Aralık 2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 31 Aralık 2024

Karabük Eskipazar Belediyesi Personel Limited Şirketi

Başvuru Son Tarihi: 18 Aralık 2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 20 Aralık 2024

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 19 Aralık 2024

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 18 Aralık 2024

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Güneş Enerji Santralleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Başvuru Son Tarihi: 17 Aralık 2024

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. (Engelli)

Başvuru Son Tarihi: 25 Aralık 2024

Bursa Osmangazi Belediye Personel A.Ş. (OSPERAŞ)

Başvuru Son Tarihi: 20 Aralık 2024

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 17 Aralık 2024

Edirne Belediyesi Personel A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 17 Aralık 2024

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti.

Başvuru Son Tarihi: 18 Aralık 2024

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 17 Aralık 2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

Başvuru Son Tarihi: 17 Aralık 2024

Düzce Yığılca Belediye Personel Ltd. Şirketi

Başvuru Son Tarihi: 18 Aralık 2024

Bu ilanlar, Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için çok sayıda fırsat sunuyor. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgilere, ilanların yayınlandığı platformlardan ulaşılabilir. Başvurularınızı yapmadan önce gerekli şartları dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Kaynak: İŞKUR - Kamu İçi Personel Alımı İlanları