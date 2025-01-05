Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın

Çatal, kaşık ve bıçakların yerleşiminde yapılan hatalar temizliği etkileyebilir. Uzmanlar, bulaşık makinesine çatal-bıçak yerleştirmenin en doğru yöntemlerini paylaşıyor.

1. Çatal, Kaşık ve Bıçakları Karışık Yerleştirin

Birçok kişi çatal, kaşık ve bıçakları türlerine göre ayırıp bir arada dizme eğilimindedir. Ancak bu yöntem, temizlik performansını olumsuz etkileyebilir. Uzman önerilerine göre, bu parçaların karışık bir şekilde yerleştirilmesi en doğru yöntemdir. Karışık yerleştirme, suyun ve deterjanın her bir parçaya eşit şekilde ulaşmasını sağlar.



2. Sapların Yönüne Dikkat Edin

Bıçak, çatal ve kaşıkları yerleştirirken sapların yukarı bakması gerektiğini biliyor muydunuz? Bu yöntem hem temizlik hem güvenlik açısından önemlidir:

Güvenlik: Bıçak gibi keskin aletlerin sapları yukarı bakarsa, kazaların önüne geçilmiş olur.

Temizlik: Yıkama sırasında su ve deterjan, bu pozisyonda daha etkili bir şekilde yayılır.





3. Aralıklı Yerleştirin

Bulaşık makinesinde çatal-bıçakların birbiriyle temas etmesini önlemek, temizlik performansını artırır. Aralıklı yerleştirme, suyun her noktaya ulaşmasını sağlar ve bulaşıkların birbirine geçmesini önler.



4. Uzman Görüşü: Jessica Ek’ten Tavsiyeler

Bulaşık makineleri konusunda uzman Jessica Ek, bulaşıkların düzgün yerleştirilmesinin önemine dikkat çekiyor:

Parçaları iç içe koymaktan kaçının. Bu, yıkama performansını düşürebilir.

Çatal, kaşık ve bıçakları dengeli ve eşit şekilde dağıtarak yerleştirin.

Çatal ve kaşıkların yüzeylerinin yukarı bakmaması gerektiğini hatırlayın.





Bulaşık makinesinin verimli çalışması ve bulaşıklarınızın pırıl pırıl olması için yukarıdaki yöntemleri uygulamayı unutmayın. Unutmayın, doğru yerleştirme hem enerji hem de su tasarrufu sağlar.

Kaynak: Ek, J. (Bulaşık Makinesi Üreticileri Birliği). "Bulaşık makineleri için en doğru yerleştirme yöntemleri."



