Meclis onayladı! Süper EYT paketi ile erken emeklilik treni geri döndü

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaş için yeni erken emeklilik fırsatı geri döndü. Mini EYT olarak da adlandırılan süper EYT 1 milyon vatandaşa erken emeklilik getirecek. Şartları taşıyanlar hemen emeklilik dilekçesini verebilir. Özellikle prim eksiği nedeniyle EYT'de kapsam dışı kalanlar için tren geri döndü. İşte süper EYT detayları…

Yeni EYT bekleyenler için son dakika gelişmesi duyuruldu. Uzun süreden beri gündemde olan prim düzenlemesi Nihayet hayata geçiyor. EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaş yeni düzenleme ile erken emeklilik fırsatını yeniden yakalayacak. Özellikle küçük esnaf erken emeklilik ile buluşurken düzenleme tarihi merak ediliyordu. Beklenen açıklama Nihayet geldi, Yeni erken emeklilik düzenlemesi hayata geçiyor. Peki Mini EYT ne zaman çıkacak? Yeni EYT paketi ile kimlere erken emeklilik var?

MİLYONLARA MİNİ EYT SÜRPRİZİ

EYT düzenlemesi geçtiğimiz YIL yürürlüğe girmiş ve bu sayede Yaklaşık 5 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan erken emeklilik fırsatı verilmişti. EYT düzenlemesinde en önemli şart sigorta giriş tarihinin 8 Eylül 1999 ve öncesi olmasıydı. Ancak küçük esnaf ve çiftçiler prim eksiği nedeniyle EYT fırsatından yararlanamadı. Çünkü bağ-kurlu esnaf için aranan şart 9000 gün prim sayısı olmuştu. Nihayet EYT'yi prim eksiği nedeniyle kaçıranlara da yeni düzenleme geliyor.

TBMM’DEN ONAY ÇIKTI

Mini EYT olarak adlandırılan yeni düzenleme ile birlikte sigorta giriş tarihi 2008 ve sonrası olan Küçük esnafa prim indirimi uygulanacak. Şu anda küçük esnaf için aranan prim şartı 9000 gün iken yeni EYT ile birlikte 7200 güne düşecek. Ancak MİNİ EYT’de farklı bir detayda var. Ne yazık ki bu düzenleme ile birlikte yaş şartı kaldırılmıyor. Şartları Taşıyan vatandaşlar için kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş emeklilik yaşı olarak belirlendi. Torba yasa ile TBMM'ye sunulan yeni EYT düzenlemesinin tarihi ekim ayı olarak verildi. TBMM'de yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte ilk gündemlerden Biri Erken emeklilik olacak. Yeni düzenlemenin hayata geçmesi sayesinde 1.1 milyon küçük esnaf erken emeklilik imkanı ile buluşacak.

KADINLAR İÇİN DE DÜZENLEME VAR

Ayrıca TBMM'ye gelen torba yasa içinde kadınlar için de bir düzenleme var. Ev hanımları da bu düzenleme ile birlikte emeklilik fırsatı elde edecek. Devlet isteğe bağlı sigorta primi ödeyen ev hanımlarına üçte bir prim desteği sağlayacak. Böylelikle çalışmayan ev hanımları emekli olma hakkına sahip olacak.