MEB’den öğrencilere büyük müjde! Okullar 4 gün daha tatil

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere son dakika müjdeleri gelmeye devam ediyor. MEB son dakika tatil kararıyla ilgili olarak yeni duyuru yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler sonrasında okullar tatil edilecek. Yani 29 Mayıs 2023 günü okullarda seçim tatili olacak. Bu haftada öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığından güzel haber var.

Tüm bir yıl boyunca görülen eğitim öğretim ’den sonra öğrenciler ve veliler okulların ne zaman tatil olacağını merak ediyorlar. M.E.B öğrencilere büyük tatil öncesi sürpriz tatil mi geliyor? İşte detaylar…

Veliler ve öğrenciler tüm planlarını okulların tatillerine göre yaptıkları tatilin ne zaman olacağını merak edip araştırıyorlar. Okulların bitmesine çok az bir zaman kala M.E.B öğrencilere mayıs ayında 3 kez tatil olacaklardı acaba bu sayı 4'e çıkar mı? Detaylar haberimizde…

OKULLAR TATİL! 29 MAYIS İÇİN SON AÇIKLAMALAR: 4 GÜNLÜK TATİL İÇİN DETAYLAR BELLİ OLDU...

29 Mayıs açıklaması milyonlarca öğretmen ve öğrenciyi ilgilendiriyor. 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

14 Mayıs seçimlerinden iki gün sonra milyonlarca öğretmen ve öğrenci için okul zilleri çaldı. Tüm okullar kapandıktan ve 15 Mayıs Pazartesi resmi tatil olduktan sonra, ikinci seçimde bir resmi tatil daha olacak mı? sorusu merak ediliyor.

14 Mayıs gecesi yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, kazanan çıkmayınca ikinci tura ertelendi. 29 Mayıs, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 15 Mayıs'tan sonraki dördüncü tatildir. İkinci tur oylama 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şimdi 2. seçenek için. 29 Mayıs'taki turdan sonra okul tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

Seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü açıklandı. YSK'nın açıkladığı verilere göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamayla sınırlı kaldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs seçimlerinin ardından 15 Mayıs Pazartesi seçimleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendi. Şimdi, ikinci tur oylamadan sonra 29 Mayıs Pazartesi resmî tatil mi olacak?

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil ilan etti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs`ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

İkinci tur oylamanın ertesi günü olan 29 Mayıs Pazartesi gününe de ara verileceği tahmin ediliyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.