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MEB Valilik İstanbul 25 Nisan Cuma deprem tatili var mı? İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul’da Marmara Denizi merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? MEB Valilik İstanbul'da 24-25 Nisan Perşembe Cuma deprem tatili var mı? İşte cevabı.

MEB Valilik İstanbul 25 Nisan Cuma deprem tatili var mı? İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Sarsıntı, megakentte kısa süreli paniğe neden olurken, binlerce kişi evlerinden dışarı çıktı. Deprem sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Özellikle öğrenciler ve veliler, “24 Nisan’da okullar tatil mi?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

🎓 24 Nisan Perşembe ve Cuma Günü Okullar Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de İstanbul'daki depremler sonrası okullardaki son durumu paylaştı.

İstanbul'da yarın ve Cuma günü okullar 2 gün tatil edildi

AFAD DESTEK İSTEDİ

Tekin, "AFAD, bizden yarın ve sonraki gün için okullarımızın tatil edilmesine yönelik destek istediler. Şimdi İçişleri Bakanlığımızın talebi üzerine, okullarımızı iki gün tatil ilan ediyoruz. Sadece İstanbul il genelinde tatil olacak." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında sayıldı.


📢 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.


🚨 AFAD’dan Kritik Uyarılar: Hasarlı Binalara Girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), artçı sarsıntı riskine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deprem sonrası hasarlı yapılardan uzak durun. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişimi SMS veya internet tabanlı uygulamalar üzerinden sağlayın. Resmi açıklamaları takip etmeyi bırakmayın.”

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