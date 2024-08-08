MEB Biraz Önce Duyurdu! Öğrenciler Yandı! Yaz Tatili Kısaldı

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 14 Haziran tarihi itibarıyla sona ererken, MEB, okullardaki tatil süreleri ve ders saatlerini yeniden düzenlemek üzere çalışmalara başladı. Geçtiğimiz yıl boyunca müfredat tartışmaları ile sıkça gündeme gelen Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin tatil sürelerinin 20 güne kadar kısaltılacağını belirtti. Okulların 9 Eylül'de açılması beksleniyor ama ne olacağı henüz belli değil.

Gelecek Yıl Uygulanacak Değişiklikler: Okullar 9 Eylül'de Açılacak

Geçtiğimiz yıl konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, öğretmenlerden gelen ders saati şikayetlerine dikkat çekerek, tatil ve ders saatlerinde önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu. Okulların 9 Eylül'de başlayacağı ve tatil sürelerindeki değişikliklerin gelecek yıldan itibaren uygulanacağı bilgisi netleşti.

Bakan Tekin, ders saatlerine ilişkin şunları söyledi:

"Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Öğretmenlerimiz haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Çocuk başarısız oluyor çünkü yaşının pedagojik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz."